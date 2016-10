US-Präsident Barack Obama plant seinen Auszug aus dem Weißen Haus – und will auch die dazugehörigen Konten in den sozialen Medien an seinen künftigen Nachfolger übergeben. Das Twitter-Profil @POTUS (President of the United States of America) samt seiner mehr als elf Millionen Follower etwa werde Obamas Nachfolger am Tag von dessen Amtsantritt zur Verfügung gestellt, teilte das Weiße Haus mit.

Allerdings soll der nächste Präsident mit einer weißen Seite starten: Alle bisherigen Nachrichten werden den Angaben zufolge entfernt – bei Twitter ebenso wie bei Facebook und Instagram. Die Tweets werden auf das Konto @POTUS44 verschoben – weil Obama der 44. Präsident des Landes ist. Zudem sollen sie wie andere Akten auch archiviert werden. Gleiches gelte für andere Konten wie die der First Lady (@FLOTUS) und des Vizepräsidenten (@VP).

Diese Fragen stellen sich zum ersten Mal, da Obama der erste und bisher einzige US-Präsident ist, der als solcher soziale Medien nutzt. Entsprechend hat das Weiße Haus erstmals einen Plan zur "Amtsübergabe im digitalen Zeitalter" erarbeitet. Viele Kanäle des US-Präsidenten wurden erst unter Obama eingerichtet – darunter auch Konten auf Flickr, Vimeo, iTunes, MySpace und Snapchat. Sie alle sollen weitergegeben werden an den Nachfolger oder die Nachfolgerin Obamas.



Obama ist seit 2009 im Amt. Seine zweite vierjährige Amtszeit wird am 20. Januar enden. Wer für ihn übernimmt, entscheidet sich zwischen Hillary Clinton und Donald Trump bei der Wahl am 8. November.

Clinton und Trump und ihre Wahlkampfteams nutzen soziale Medien intensiv. Sollte der republikanische Kandidat die Wahl gewinnen, könnte sich der Ton präsidentieller Nachrichten deutlich ändern, denn Trump ist für seine Anfeindungen via Twitter bekannt.