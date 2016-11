Vor 30 Jahren explodierte am Lenin-Kernkraftwerk bei Tschernobyl Reaktor 4 bei vollem Betrieb. Der kaum für möglich gehaltene Super-GAU war in der Sowjetunion eingetreten.

Lesen Sie hier ein Protokoll der Katastrophe.

Tagelang wusste die Außenwelt nicht, was am 26. April 1986 an der ukrainischen Grenze zu Belarus passiert war, während unkontrolliert Radioaktivität austrat.

Ein Informations-GAU: Wie Ost und West damals berichteten.

Eine radioaktive Wolke verteilte sich über Europa. Mit dem Regen kam der Fallout. Bis heute ist die Strahlung messbar. Alles zum Jahrestag der Atomkatastrophe lesen Sie hier.

So zog die Wolke über Europa