Der künftige US-Präsident Donald Trump will offenbar den früheren Goldman-Sachs-Banker Steven Mnuchin zu seinem Finanzminister machen. Das berichteten die New York Times und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Trump werde seine Entscheidung voraussichtlich am Mittwoch bekanntgeben, berichtete Reuters mit Verweis auf einen Republikaner, der mit dem Vorgang vertraut sein soll. Mnuchin war während Trumps Wahlkampf für die Finanzierung des Wahlkampfes verantwortlich.

Als Handelsminister wird Trump dem Insider zufolge zudem den Milliardär und Investor Wilbur Ross benennen, berichtete Reuters weiter. Ross hat in New York politische Erfahrung gesammelt, wo er als Privatisierungsberater für den früheren Bürgermeister Rudy Giuliani arbeitete. Ross wollte sich auf eine Anfrage von Reuters nicht zu seiner möglichen Ernennung äußern. Der Sender NBC berichtete, Trump werde am Mittwoch bekanntgeben, wer Handelsminister werden soll.

Donald Trump übernimmt am 20. Januar die Amtsgeschäfte von US-Präsident Barack Obama.