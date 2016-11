US-Präsident Barack Obama hat im Wahlkampfendspurt eindringlich vor einem Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump gewarnt. "Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen", sagte Obama bei einem Wahlkampfauftritt für die Demokratin Hillary Clinton in Chapel Hill. "Das Schicksal der Welt steht am Abgrund." Es liege nun an den Wählern in den USA, die Entwicklung "in die richtige Richtung zu treiben".

Der scheidende Präsident bezeichnete den Republikaner Trump auf der Wahlveranstaltung in North Carolina als "beispiellos unqualifiziert" für die Übernahme des Präsidentenamts. Bei der Wahl stehe "unsere Demokratie zur Abstimmung", sagte Obama. Ebenfalls zur Abstimmung stünden der Anstand, die Gerechtigkeit und der Fortschritt in den USA. Obama rief seine Anhänger eindringlich zur Stimmabgabe auf, weil es in einer knappen Wahl auf jede Stimme ankomme.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, warb nach Monaten der Zurückhaltung ungewohnt vehement für Trump. Dieser müsse der neue Präsident und der mächtigste Republikaner in Amerika werden, erklärte McConnell bei einer Kundgebung im Staat Kentucky, den er im Senat vertritt. Zuletzt hatte der ranghohe Republikaner wiederholt davor gewarnt, dass seine Partei bei den Wahlen kommende Woche die Kontrolle über das Oberhaus verlieren könnte. Denn in mehreren besonders umkämpften US-Staaten müssen republikanische Senatoren um ihre Wiederwahl bangen.

US-Wahl - Trumps Wahlsieg würde Klimaziele aufs Spiel setzen Die US-Wahl entscheidet auch über die Zukunft der Energie in den USA. Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton will erneuerbare Energien fördern, während Donald Trump Kohleförderung und Fracking bevorzugt. © Foto: Rick Wilking/Reuters

Kurz nachdem Trump sich die Nominierung als Präsidentschaftskandidat sicherte, stellte sich McConnell zwar hinter den Milliardär, hielt sich aber seitdem mit Unterstützungsbekundungen auffallend zurück. Zuletzt sagte McConnell sogar in einer Rede vor Unternehmern, wenn diese gekommen seien, um ihn zum Thema Trump zu hören, könnten sie "genausogut wieder gehen".



Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos führt Clinton weiter deutlich vor Trump. Sie kommt demnach auf 45 Prozent und liegt damit sechs Prozentpunkte vor Trump. Für den Milliardär sprachen sich 39 Prozent aus. Bei der letzten Erhebung betrug der Vorsprung von Clinton ebenfalls sechs Punkte, wobei die ehemalige First Lady mit 43 Prozent vor Trump mit 37 Prozent lag.

Clinton war zuletzt wegen ihrer E-Mail-Affäre unter Druck geraten. In der Affäre geht es um einen privaten E-Mail-Server, den Clinton als Obamas Außenministerin auch für dienstliche Zwecke nutzte. Das FBI hatte am vergangenen Freitag erklärt, dass neue Mails aufgetaucht seien, die für den Fall möglicherweise relevant seien. Welchen Inhalt die elektronischen Botschaften enthalten, ist unklar. Mit der Mitteilung brach die Behörde mit der eigenen Tradition, kurz vor einer Präsidentenwahl keine politisch heiklen Informationen zu veröffentlichen. Trump versuchte, mit der jüngsten Veröffentlichung zu punkten.