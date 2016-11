Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach einem Bericht des Senders MSNBC keine weiteren Ermittlungen gegen Hillary Clinton vorantreiben. Dies gelte sowohl für Clintons Nutzung eines privaten Servers für ihre E-Mails in ihrer Zeit als Außenministerin als auch für hinterfragte Praktiken der Clinton-Stiftung. In einem Interview mit dem Magazin Morning Joe von MSNBC sagte seine Chefberaterin Kellyanne Conway, Clinton habe genug durchgemacht. Zwar müsse sich Clinton immer noch dem Fakt stellen, dass die Mehrheit der US-Amerikaner sie nicht für ehrlich oder vertrauensvoll hielten. Doch wenn Trump ihr helfen könne, zu heilen, "dann wäre das eine gute Sache".

In seiner Ansprache zum Wahlsieg habe Trump gesagt, er wolle ein Präsident für alle Amerikaner sein, sagte Conway. Mit seiner Aussage sende er eine starke Botschaft. Er denke derzeit an eine Menge Dinge, aber die Kampagne sei keine von ihnen.

Vor einigen Tagen hatte Trump in der CBS-Sendung 60 Minutes gesagt, er wolle darüber nachdenken, ob die Affäre um Clintons Gebrauch eines privaten E-Mail-Servers während ihrer Zeit als US-Außenministerin nicht näher unter die Lupe genommen werden sollte.

Bei der zweiten Präsidentschaftsdebatte im Oktober hatte er versprochen, Ermittlungen gegen Clinton einzuleiten, wenn er zum Präsidenten gewählt würde und sie ins Gefängnis zu bringen. Die Forderung "Sperrt sie ein" war in den letzten Monaten des Präsidentschaftswahlkampfs ein viel skandierter Schlachtruf auf Veranstaltungen des republikanischen Kandidaten.



Die E-Mail-Affäre hatte Clinton im Wahlkampf schwer geschadet. Sie gilt als einer der Gründe für ihre Niederlage gegen Trump. Die Demokratin hatte in ihren vier Jahren als Außenministerin unter Verstoß gegen die geltenden Regeln private und damit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. Ein formelles Ermittlungsverfahrens gegen Clinton wurde nicht aufgenommen. Der FBI-Direktor James Comey hatte ihr deshalb im Juli eine scharfe Rüge erteilt, sah aber keinen Hinweis auf strafbares Verhalten. Justizministerin Loretta Lynch verzichtete daraufhin auf die Aufnahme eines formellen Ermittlungsverfahrens gegen Clinton.

Kurz vor der Wahl hatte Comey dem Wahlkampf eine neue Wendung gegeben, indem er mitteilte, es gebe in der E-Mail-Affäre möglicherweise neue Beweise. Clintons Umfragewerte sanken in der Folge rapide. Kurz vor dem Wahltag entlastete das FBI Clinton. Für Republikaner Trump war das nicht genug. Er sagte, Clinton werde von einem "manipulierten System" geschützt. Es werde lange Zeit gegen sie ermittelt werden, "wegen ihrer vielen Verbrechen gegen unsere Nation, unser Volk und unsere Demokratie". Nach der Wahl hatte Clinton dem FBI-Chef eine Mitschuld an ihrer Niederlage gegeben.