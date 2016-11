Die Sicherheitsdienste der USA bereiten sich auf massive Hackerangriffe während der US-Wahl vor. Das berichtet der Fernsehsender NBC. Die US-Regierung erwarte Angriffe von Hackern weltweit und bereite entsprechende Gegenmaßnahmen vor. Dabei gehe es vor allem um Angriffe aus Russland, hieß es. Der Sender beruft sich auf Offizielle aus der Regierung.

An den Abwehrmaßnahmen sollen sich den Quellen zufolge das Weiße Haus, Homeland Security, die NSA und die CIA beteiligen. Die Sicherheitsbehörden bereiten sich auf verschiedene Szenarien vor, mit denen Hacker am Wahltag Chaos stiften könnten. Ein groß angelegter Cyberangriff könnte demnach Teile der Stromversorgung und des Internets lahmlegen.

Als wahrscheinlicher gilt aber eine gezielte Desinformation der Wähler über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook. So könnten während der Wahl gefälschte Dokumente auftauchen, die einen der beiden Kandidaten schwer belasten, berichtet NBC. Den Medien bliebe dann nicht genug Zeit, die Fakten richtig einzuordnen.

Ein Angriff russischer Hacker steht bei der Vorbereitung der Sicherheitsdienste besonders im Fokus. "Russland geht in den Angriffsmodus, und die USA bereitet sich darauf vor. Auf allen Leveln", sagte Michael McFaul, von 2012 bis 2014 US-Botschafter in Russland, dem Sender. Auch ein Vertreter der Regierung von Präsident Barack Obama sagte, Russland wolle "so viel Verwirrung wie möglich stiften".

In der Vergangenheit wurde Russland vorgeworfen, hinter Hackerangriffen auf die Demokraten in den USA zu stecken. So wurden E-Mails aus der Parteiführung auf der Plattform WikiLeaks publiziert, die eine klare Tendenz der Parteiführung zu Hillary Clinton und gegen ihren Gegner um die Kandidatur, Bernie Sanders, zeigten. Debbie Wasserman Schultz trat nach den Enthüllungen als Vorsitzende des Democratic National Committee (DNC) zurück.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Beeinflussung der US-Wahl durch Russland abgestritten. "Glaubt wirklich jemand im Ernst, dass Russland die Wahl des amerikanischen Volkes beeinflussen kann? Ist Amerika etwa eine Bananenrepublik?", fragte Putin bei einer Konferenz. "Amerika ist eine Großmacht."