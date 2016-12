Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den notleidenden Menschen in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo 50 Millionen Euro zusätzlich für Nahrung, Unterkünfte und medizinische Hilfe zugesagt. Nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers im Libanon appellierte Steinmeier an die Konfliktparteien, Feuerpausen zuzulassen, damit dringend benötigte Hilfslieferungen auch in eingeschlossene Gebiete gelangen könnten.

"Wir dürfen keine Chance auslassen, um wenigstens in diesen nächsten Wochen nach weiteren Kampfpausen zu suchen", sagte er in der libanesischen Stadt Zahlé. Der syrische Bündnispartner Russland hatte die Einrichtung von Korridoren zur Versorgung der Bevölkerung in Ost-Aleppo angeboten, eine Feuerpause aber abgelehnt. In den kurdisch beherrschten Stadtteilen Aleppos sind die UN nach Angaben des Kurdenführers Salih Muslim inzwischen vor Ort.



Deutschland hat seit 2012 bereits mehr als 2,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe in Syrien bereitgestellt. So viel wie kaum ein anderes Land weltweit. Steinmeier besuchte in Zahlé ein provisorisches Flüchtlingslager, in dem 600 Syrer – viele aus dem Raum Aleppo – teils seit Jahren in Zelten und Verschlägen leben.

Der Libanon hat eine Million registrierte Flüchtlinge aufgenommen. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl Syrer, die nicht erfasst wurden. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von etwa vier Millionen Einwohnern hat das Land damit so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes weltweit.



Auch die Türkei, einer der wichtigsten Unterstützer der syrischen Rebellen, forderte wegen der schwierigen Lage der Zivilbevölkerung in Aleppo für eine sofortige Waffenruhe in Syrien. Ebenfalls bei einem Besuch im Libanon forderte Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu außerdem eine Ablösung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Dieser sei für 600.000 Tote verantwortlich und dürfe das Land nicht weiter führen.

Syrische Armee erobert offenbar Vorort von Damaskus zurück

Unterdessen meldete Russland, das an der Seite des Assad-Regimes kämpft, Geländegewinne in der Hauptstadt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums übernahm die syrische Armee die Kontrolle über einen von Rebellen gehaltenen Vorort von Damaskus. Etwa 2.000 Kämpfer hätten sich in Chan al-Scheich ergeben und die Waffen niedergelegt.

Wie es aus Kreisen der syrischen Unterhändler hieß, wurden die Kämpfer zusammen mit ihren Familien mit Bussen in die Provinz Idlib im Norden Syriens gebracht. Die Armee von Präsident Baschar al-Assad hat mittlerweile die Kontrolle über zahlreiche Orte im Süden und Westen der Hauptstadt zurückerlangt.

Der Ort Chan al-Scheich liegt rund 15 Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt und war 2012 von Kämpfern des Al-Kaida-Ablegers Nusra-Front eingenommen worden, die sich inzwischen in Fatah al-Scham umbenannt hat. Bereits Anfang der Woche hatten die ersten Kämpfer die Waffen niedergelegt. Nachdem am späten Donnerstagabend die letzten Kämpfer den Ort verlassen hatten, war die syrische Armee eingerückt.