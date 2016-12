US-Außenminister John Kerry hat die Lage in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo als "das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg" bezeichnet. Er wolle alle Bemühungen fortsetzen, um die einstige Wirtschaftsmetropole des Landes vor der kompletten Zerstörung zu retten, sagte Kerry in der US-Botschaft in Paris. US-Diplomaten werden seinen Worten zufolge am Samstag mit ihren russischen Gesprächspartnern in Genf zusammenkommen, um über ein Ende des Konflikts zu sprechen.

In Aleppo haben die Rebellen nach Angaben der syrischen Regierung mittlerweile 90 Prozent des Ostteils der Stadt verloren, den sie seit 2012 kontrolliert hatten. Viele Zivilisten waren am Freitag auf der Flucht aus den bisherigen Rebellengebieten. Für Bestürzung sorgten Berichte von Familienangehörigen, dass Hunderte Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren auf dem Weg in die von syrischen Regierungstruppen kontrollierten Viertel verschwunden seien. Zudem seien Zivilisten von bewaffneten Gruppen offenbar gestoppt und auch beschossen worden, als sie fliehen wollten, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros, Rupert Colville.

Kerry sagte, er hoffe, dass die syrischen Vertreter von Präsident Baschar al-Assad und Unterhändler in den kommenden Tagen einen Weg finden, um den seit 2011 anhaltenden Krieg zu beenden. Assad wird bei den Kämpfen gegen die Aufständischen unter anderem von Russlands Luftwaffe und dem Iran unterstützt.



Die UN-Vollversammlung forderte mit breiter Mehrheit eine sofortige Waffenruhe in Syrien. Für den von Kanada eingebrachten Resolutionsentwurf, der auch lebensnotwendige Hilfslieferungen einfordert, stimmten 122 Nationen. Dagegen votierten 13 Länder, 36 enthielten sich. Unter anderem stimmten Russland, China und der Iran gegen die Resolution der Vollversammlung. Der russische UN-Botschafter Witaly Tschurkin warf den USA eine "aggressive Rhetorik" vor und wies auf "größere Schwächen" in der Resolution hin. So sei nicht von der Notwendigkeit die Rede, terroristische Gruppen zu bekämpfen. US-Botschafterin Samantha Power sagte, die Resolution sei ein Aufruf an die Regierung in Moskau und den syrischen Machthaber Assad, "das Massaker zu stoppen".