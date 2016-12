Syrien - Rebellen in Aleppo weit zurückgedrängt Die syrischen Regierungstruppen haben große Teile von Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht. Zehntausede Zivilisten mussten fliehen. Währenddessen sind 200 Kilometer südöstlich die Kämpfe um die Oasenstadt Palmyra wieder aufgeflammt. © Foto: Sana Sana / Reuters

Syrische Regierungstruppen haben in Aleppo nach Angaben von Aktivisten ein großes Stadtviertel im Südosten der umkämpften Stadt eingenommen. Bei ihrer Offensive hätten die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad das Stadtviertel Scheich Said am südöstlichen Stadtrand am frühen Montagmorgen erobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Damit kontrollierten die Regierungstruppen nun 90 Prozent der früheren Rebellengebiete im Ostteil der Stadt.

Bis vor Kurzem war Aleppo in einen von der Regierung kontrollierten Westen und einen von Aufständischen gehaltenen Osten geteilt. Mitte November startete die Armee eine Großoffensive, um die Millionenstadt vollständig zurückzuerobern. In Scheich Said hatten sich Regierungstruppen und Rebellen nach Angaben der Beobachtungsstelle seit Sonntagnachmittag heftige Gefechte geliefert.



Bereits in der Nacht zum Sonntag waren demnach mehr als 10.000 Menschen aus den Rebellenvierteln im Südosten Aleppos geflohen. Die Beobachtungsstelle, die den bewaffneten Rebellen nahesteht, beruft sich auf zahlreiche Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen.

Währenddessen sind sich die USA und Russland weiterhin uneins über eine Feuerpause in Aleppo. Ein möglicher freier Abzug von Rebellengruppen aus Ost-Aleppo wurde vom russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow abgelehnt. Er widersprach Berichten, wonach Russland mit den USA eine Vereinbarung über den Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo erreicht habe. Laut der russischen Nachrichtenagentur Ria sagte Rjakbow, Russland arbeite daran, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Menschen Aleppo sicher verlassen könnten. "Der Abzug der Kämpfer ist Gegenstand anderer Vereinbarungen", sagte er. Und die seien bislang nicht erreicht worden, "vor allem weil die USA auf inakzeptablen Bedingungen beharren".

Vertreter der syrischen Rebellen hatten der Nachrichtenagentur Reuters zuvor mitgeteilt, dass die USA und Russland gemeinsam vorgeschlagen hätten, den Kämpfern der Rebellen, ihren Familien und anderen Zivilisten freien Abzug aus der Stadt zu gewähren – drei Vertreter der syrischen Opposition hätten dies bestätigt. Die Rebellengruppen in Aleppo hätten auf den Vorschlag jedoch bis jetzt nicht reagiert.



Der offenbar also nur von den USA getragene Vorschlag sieht nach dem Bericht vor, dass fast allen Rebellengruppen freigestellt wird, wohin sie abziehen wollen. Einzig Angehörigen der einst als Al-Nusra-Front bekannten Extremistengruppe wird vorgeschrieben, die Stadt in Richtung der Provinz Idlib zu verlassen. Das berichtet Reuters, die nach eigenen Angaben auch Einblick in das Dokument erhielten. Für die Umsetzung des Vorschlags über den Abzug der Rebellen ist ein Zeitrahmen von 48 Stunden vorgesehen. Angestrebt wird eine Überwachung durch die Vereinten Nationen (UN). Der Plan sieht außerdem vor, dass die Kämpfer ihre leichten Waffen mitnehmen dürfen, schwere Waffen jedoch zurückgelassen werden müssen.