Trotz der am Dienstag verkündeten Waffenruhe und dem daraufhin versprochenen Abzug von Rebellen und Zivilisten hat die syrische Armee ihre Kämpfe in Ost-Aleppo wieder aufgenommen. Das berichten die russische Armee, die türkische Regierung, Aktivisten sowie Augenzeugen im Ostteil der Stadt, darunter der freie Journalist Zouhir al-Shimale, der auch für ZEIT ONLINE seit Monaten aus der belagerten Stadt berichtet hat, etwa in der Serie E-Mail aus Aleppo. "Die Menschen sind sehr verwirrt", schreibt er auf Twitter und berichtet in weiteren Tweets von dem Beschuss.



Resuming the artillery bombing on east #Aleppo

People're very confused about the renewed attacks

Is the ceasefire over and will be hit again? — Zouhir_AlShimale (@ZouhirAlShimale) 14. Dezember 2016

Wie die russische Armee mitteilte, hätten die syrischen Truppen einen Angriff der Rebellen abgewehrt und die "Befreiungseinsätze verlängert". Die Aufständischen hätten im Morgengrauen "die Waffenruhe ausgenutzt", um ihre Kräfte zu bündeln und die Linien der syrischen Regierungseinheiten im Nordwesten Aleppos zu durchbrechen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad mindestens 14 Granaten in die noch von den Rebellen gehaltenen Straßenzüge abgeschossen.



Auch die Türkei wirft der syrischen Regierung vor, die vereinbarte Waffenruhe zu hintertreiben. "Wir sehen jetzt, dass das Regime und manche Gruppen versuchen, sie zu verhindern", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Auch deren Korrespondent berichtet, syrische Regierungstruppen und mit ihr verbündete schiitische Milizen hätten die Waffenruhe in Aleppo durchbrochen. Sie hätten begonnen, den belagerten Ostteil der Stadt mit schweren Waffen zu beschießen.

Pounding the east of #Aleppo with dozens of artillery bombs since one hour until now we have counted more than 100 bombs.#Stand4Aleppo pic.twitter.com/1EG68WdpQV — Zouhir_AlShimale (@ZouhirAlShimale) 14. Dezember 2016

Minister Cavusoglu machte diese "Störfeuer" für die Verzögerungen bei der Evakuierung der östlichen Stadtteile verantwotlich, die eigentlich an diesem Morgen hätten beginnen sollen. "Aus verschiedenen Richtungen kommt es zu Störfeuer. Bisher konnten die Evakuierungen nicht vollständig stattfinden", sagte er in Ankara und kündigte an, noch an diesem Mittwoch mit Russland und Iran zu beraten.



Russlands Außenminister Sergej Lawrow rechnet in Kürze mit dem völligen Zusammenbruch des Widerstands in Aleppo. "Ich erwarte, dass die Rebellen den Kampf in den nächsten zwei bis drei Tagen aufgeben", sagte er der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Noch am Dienstagabend hatte Russland gemeldet, die syrischen Regierungstruppen hätten den bislang von Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Die Rebellen hatten daraufhin einer Waffenruhe zugestimmt.

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault sprach von einem "totalen Durcheinander", das vor Ort herrschen würde. Für die geplante Evakuierung forderte er den Einsatz von UN-Beobachtern sowie die Mitwirkung internationaler Organisationen wie das Rote Kreuz und das UN-Kinderhilfswerk Unicef. All diese sollten überwachen, dass Zivilisten die Stadt verlassen könnten und dass Rebellenkämpfer nicht "massakriert" werden, sagte er im Sender France 2.