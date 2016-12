Es sind zwei Fotos, die die Russen besonders schockieren. Auf dem ersten steht Andrej Karlow am Pult und spricht ins Mikrofon. Er schwärmte wohl gerade von Russland, erklärt später der türkische Fotograf Burhan Ozbilici. Im Rücken des Botschafters hängen Fotos, der Kreml ist zu sehen, oder eine große Kanone des Zaren, die aber nie geschossen hat. Die gerade eröffnete Ausstellung Russland mit den Augen der Türken sollte die gekittete russisch-türkische Freundschaft stärken. Außerdem ist ein junger Mann auf der Aufnahme, er steht einige Meter hinter Karlow. Anzug, Krawatte, dunkle Haare, ruhiges Gesicht.



Auf dem zweiten Foto steht er bereits im Mittelpunkt, reckt seinen linken Arm in die Luft wie ein Rockstar. In der rechten Hand hält er eine Pistole, fest und professionell. Seine Lippen deuten einen Schrei an. Karlow dagegen liegt am Boden auf dem Rücken, die Arme nach allen Seiten gestreckt. Die Ästhetik dieser Fotos lässt schaudern. Denn zwischen diesen beiden Aufnahmen fielen Schüsse, die der 22-jährige Türke im Anzug und Krawatte auf den russischen Botschafter feuerte.



Türkei - Russischer Botschafter in Ankara erschossen Der russische Botschafter Andrej Karlow in der Türkei ist einem Medienbericht zufolge in Ankara erschossen worden. © Foto: Umit Bektas /Reuters

Die eintreffenden Polizisten töteten den Angreifer, wenig später bestätigte die Türkei offiziell den Tod von Botschafter Karlow. Selbst die sonst so eloquente Außenamtssprecherin des Ministeriums, Maria Sakharova, konnte darauf nur mit steinerner Mine so etwas wie einen einstudierten Text vorlesen. Man sei bestürzt, drücke Beileid aus und betrachte den Mord als Terroranschlag. Augenzeugen bestätigten, dass das Motiv offenbar Russlands Kriegsführung in Syrien gewesen ist. "Allah ist groß" ist auf der Videoaufnahme des Attentats zu hören, das russische Sender umgehend ausstrahlten. "Ihr tötet Unschuldige, wir lassen das nicht zu", sagte der Schütze laut der Nowaja Gaseta. Die New York Times ergänzte später, dass der Mann auf Türkisch schrie: "Vergesst nicht Aleppo, vergesst nicht Syrien".

Die Erklärungen glichen sich beinahe im Wortlaut

So makaber es klingen mag, so erleichtert reagierten viele Russen auf diese Interpretation. Schließlich steckt der Schrecken nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine vor einem Jahr durch die türkische Luftwaffe, nachdem der russische Pilot den türkischen Luftraum verletzt hatte, noch sehr tief. Gerade erst hatten Moskau und Ankara so etwas wie Einvernehmen in Sachen Syrien erreicht, wo beide Länder eigentlich unterschiedliche Interessen verfolgten.



Beobachter in Russland sehen die Einnahme Aleppos auch als Folge türkischer Zugeständnisse. Weil in den ersten Minuten die Rolle der Türkei bei dem Anschlag unklar war, tobten wilde Spekulationen. Besonders in den russischsprachigen Netzwerken zogen viele Parallelen zum Mord am österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand, der als Auslöser für den Ersten Weltkrieg diente.



Etliche reagierten zudem schadenfroh angesichts des brutalen Vorgehens Russlands und seiner Verbündeten in Syrien. Erst als nach und nach mehr Informationen über den Täter bekannt wurden, beruhigten sich die Gemüter. Mevlut Mert Altintas, ein ehemaliger Polizist, gehörte offenbar während des gescheiterten Putsches zu den Gegnern von Recep Tayyip Erdoğan, hatte also keine Verbindungen mehr zum türkischen Staat.

Am Ende glichen sich die Erklärungen beider Länder beinahe im Wortlaut. Der Mord sei ein Versuch, die Normalisierung der russisch-türkischen Beziehungen zu torpedieren. Der türkische Präsident Erdoğan sprach von einer Provokation. Die Staatschefs hatten umgehend miteinander telefoniert, um Einigkeit zu signalisieren. Dienstagmorgen flog ein russisches Ermittlerteam mit insgesamt 18 Sicherheitsbeamten in die Türkei, um an der Aufklärung des Falls mitzuarbeiten. Wohl auch ein Signal von beiden Seiten, um Einigkeit zu demonstrieren.