Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat offiziell ein Programm beendet, mit dem die Ein- und Ausreise von meist muslimischen Männern erfasst wurde. Dies gab das Department of Homeland Security am Donnerstag bekannt. Damit könnte Obama erneut seinen Nachfolger Donald Trump ärgern. Dieser hatte sich im Wahlkampf für ein zeitweiliges Einreiseverbot für Muslime in die USA ausgesprochen. Noch am Mittwoch hatte Trump zu diesem Thema gesagt: "Ihr kennt meine Pläne."

Obama hatte erst kürzlich gemeinsam mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau weite Teile der Arktis und Gebiete im Atlantik für Öl- und Gasbohrungen gesperrt. Das wurde bereits als Maßnahme gegen die Energiepolitik seines designierten Nachfolgers Donald Trump gewertet.

Das nun abgeschaffte Programm mit dem Namen "Nationale Sicherheit Einreise-Ausreise Registrierungssystem" – englisch abgekürzt NSEERS – wurde unter Obama bereits seit 2011 nicht mehr angewandt. Zahlreiche Bürgerrechtler hatten in der Registrierung den Versuch gesehen, Menschen nach Abstammung und Religionszugehörigkeit zu erfassen.

Das NSEERS war 2002 von der Bush-Regierung beschlossen worden. Mehr als 80.000 Menschen aus 25 Ländern, von denen 24 mehrheitlich muslimische oder arabische Bevölkerungsgruppen hatten, wurden durch das Programm gezwungen, Fingerabdrücke abzugeben. Außerdem wurden Fotos gemacht. Sie mussten sich regelmäßig für persönliche Interviews mit Beamten des Department of Homeland Security bereithalten.