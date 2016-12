Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat zum Jahreswechsel Bilanz aus seiner achtjährigen Amtszeit gezogen. Obama bedankte sich in seiner wöchentlichen Rundfunkansprache bei den US-Bürgern für alles, "was ihr getan habt, um Amerika stärker zu machen". Er lobte außerdem die "außergewöhnlichen Fortschritte", die in den zurückliegenden acht Jahren erzielt worden seien.

Als Beispiele führte Obama wirtschaftliche Erholung von der Rezession, die Verringerung der Arbeitslosigkeit und den Anstieg der Einkommen an. Außerdem hob er hervor, dass 20 Millionen US-Bürger dank seiner Gesundheitsreform Obamacare krankenversichert seien, 165.000 Soldaten aus dem Irak zurückgezogen wurden und das Klimaabkommen von Paris "den Planeten für unsere Kinder" retten könnte. Auch die Tötung des Al-Kaida-Terroristen Osama bin Laden sei als ein Erfolg zu sehen.



"Es war das Privileg meines Lebens, euch als Präsident zu dienen", sagte Obama. Jetzt bereite er sich auf die noch wichtigere Rolle eines Bürgers vor. Es gelte, das Erreichte zu wahren und darauf weiter aufzubauen. "Ihr sollt wissen, dass ich bei jedem Schritt (…) an eurer Seite sein werde." Am 20. Januar geht Barack Obamas zweite Amtszeit als 44. Präsident der USA zu Ende.