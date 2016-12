Europa trägt nach Ansicht des syrischen Machthabers Baschar al-Assad selbst Schuld an den Terrorangriffen und der Flüchtlingskrise. Die europäischen Regierungen unterstützten den Terrorismus in Syrien "direkt oder indirekt", sagte Assad der italienischen Tageszeitung Il Giornale in einem Videointerview. Seiner Ansicht nach lösten sie dadurch Terrorattacken und die "Flut an Syrern" in Europa aus.

"Die Verantwortlichen und die Regierungen arbeiten gegen ihre eigenen Interessen, sie arbeiten gegen die Interessen ihrer Bürger", sagte Assad. Die Syrer bräuchten die humanitäre Hilfe in Europa nicht. Er sei sich sicher, dass die Syrer nach dem Krieg in ihr Land zurückkehrten. "Sie brauchen eure Unterstützung in euren Ländern nicht, sie brauchen eure Unterstützung in unserem Land."

In dem bald sechs Jahre andauernden Krieg in Syrien sind Hunderttausende Menschen getötet worden, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Seit Mittwochnacht gilt in dem Land eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Feuerpause, die bisher einigermaßen hält.

Syrien - Einzelne Gefechte nach vereinbarter Waffenruhe Die erneut verhandelte landesweite Waffenruhe in Syrien hat sich als brüchig erwiesen. Vereinzelt kämpfen Aufständige und Regierungsgruppen. © Foto: Ammar Abdullah/Reuters

Sollte die Feuerpause halten, sollen Gespräche folgen, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der syrischen Regierung vermitteln wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, die syrische Regierung und ihre Gegner hätten die Bereitschaft dazu gezeigt. Berichten zufolge wird auch Irans Präsident Hassan Ruhani an dem Treffen teilnehmen.