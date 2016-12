Der brasilianische Senat widersetzt sich einer richterlichen Anordnung zur Amtsenthebung seines Präsidenten Renan Calheiros. Das Präsidium der Parlamentskammer beschloss, der 61-Jährige solle im Amt bleiben, bis der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des Einzelrichters in einer Sitzung aller elf Richter überprüft habe. Der Senat legte zudem eine formelle Beschwerde gegen die Amtsenthebung ein. Diese verletze die Gewaltenteilung und stelle für die gesetzgeberische Tätigkeit des Senats ein großes Risiko dar, argumentierte ein vom Senat beauftragter Jurist.

Damit schlittert das fünftgrößte Land der Welt immer stärker in eine schwere institutionelle Krise. Calheiros wird nach Angaben des Portals O Globo unter anderem verdächtigt, 2005 Geld aus Senatskassen genutzt zu haben, um damit über einen Strohmann bei einer Autofirma Unterhalt für eine uneheliche Tochter zu zahlen. Er ist einer der einflussreichsten Politiker Brasiliens und Vertrauter von Präsident Michel Temer, der in wenigen Monaten bereits sechs Minister wegen Affären verloren hat. Calheiros wies den Vorwurf der Veruntreuung zurück.



Am Wochenende war auf Demonstrationen bereits die Absetzung Calheiros' verlangt worden. In Rio de Janeiro forderten Demonstranten angesichts der parteiübergreifenden Skandale mit einer riesigen Puppe eines Generals sogar ein Einschreiten des Militärs.



Heftige Proteste gegen Rentenreform

Gegen rund 60 Prozent der Kongressmitglieder laufen Ermittlungen. Calheiros wäre vom Rang her der Nachfolger, wenn der konservative Temer abtreten müsste. Der Mitte-rechts-Politiker hatte im Mai die Nachfolge von Präsidentin Dilma Rousseff angetreten, nachdem die Staatschefin wegen geschönter Haushaltszahlen zunächst für 180 Tage vom Amt suspendiert wurde. Im August wurde Rousseff endgültig abgesetzt.

Vor Calheiros war bereits Parlamentspräsident Eduardo Cunha des Amtes enthoben worden. Cunha war der entscheidende Treiber hinter dem Verfahren gegen Rousseff. Im Oktober wurde er verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Millionen Dollar Schmiergeld kassiert und in der Schweiz deponiert zu haben. Das Land ist auch nach dem Regierungswechsel nicht zur Ruhe gekommen: Es gibt heftige Proteste gegen ein Regierungsprojekt, das die öffentlichen Ausgaben an die Inflationsrate koppelt. Befürchtet werden Einschnitte bei Sozialausgaben. Das Rentenalter soll auf 65 Jahre hochgesetzt werden, um das Defizit in den Griff zu bekommen.