Theresa Mays Auftritt vor einem wichtigen Parlamentsausschuss lief wohl nicht ganz so, wie sie es sich gewünscht hatte. Die Mitglieder des einflussreichen Verbindungskomitees fragten die Premierministerin, ob sie plane, am Ende der Brexit-Verhandlungen mit der EU die Abgeordneten über das Ergebnis abstimmen zu lassen. May wich der Frage mehrmals aus. Sie erklärte lediglich, die Abgeordneten würden "zahlreiche Gelegenheiten erhalten", die Pläne der Regierung zu kommentieren und zu diskutieren.

Hilary Benn, Vorsitzender des Brexit-Ausschusses, platzte irgendwann der Kragen. "Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, eine klare Antwort zu geben", fuhr er die Premierministerin an. Als die Frage noch mehrere weitere Male aufkam, entgegnete May (die sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr darum bemühte, ihren Ärger zu verbergen): "Ich habe die Antwort gegeben, die ich gegeben habe." Es war ein Vorgeschmack auf die Auseinandersetzungen und Grabenkämpfe, die im kommenden Jahr auf May zukommen werden.

In ihrer Weihnachtsansprache rief sie ihre Landsleute nun zur Einheit auf. Nicht nur Familien sollten diese Weihnachten beisammen sein, sagte sie in ihrer am Samstag veröffentlichten Rede. "Zusammenkommen ist auch wichtig für uns als Land", appellierte sie an die Briten. "Wenn wir die Europäische Union verlassen, müssen wir eine historische Gelegenheit nutzen, für uns eine neue kühne Rolle in der Welt zu erfinden und unser Land zu einen." Großbritannien müsse mit seinen "internationalen Partnern" zusammenarbeiten, um Handel und Wohlstand zu fördern und gegen die Bedrohungen des Friedens in der Welt zu kämpfen.

Ein halbes Jahr ist seit dem Leave-Votum der Briten mittlerweile vergangen. In dieser ganzen Zeit ist es May nicht gelungen, ein Konzept für die bevorstehenden schwierigen Verhandlungen mit der EU zu präsentieren. Ganz im Gegenteil: Ähnlich, wie bei ihrem Auftritt vor dem Parlamentsausschuss, flüchtet sich May immer wieder in Floskeln, wenn sie auf das Thema angesprochen wird. Ihre beliebteste – "Brexit bedeutet Brexit" – ist in Großbritannien mittlerweile zu einem Running Gag geworden.

Theresa May "Brexit means Brexit" and Grammar Schools by Ben Jennings - political cartoon gallery pic.twitter.com/x6ydXpIEVc — Political Cartoon (@Cartoon4sale) 9. September 2016

Die ausweichende Haltung der Regierungschefin hat einen Grund: In der Regierung besteht offenkundig keine Einigkeit darüber, was für eine Lösung London für die Zeit nach dem EU-Austritt anstreben soll. Als "Brexit-Minister" David Davis kürzlich erklärte, er werde erst im Februar einen konkreten Plan vorstellen, klang das fast wie eine Kapitulation. Denn May möchte eigentlich spätestens Ende März Artikel 50 des EU-Vertrags aktivieren, mit dem die zweijährigen Austrittsverhandlungen beginnen.

Die vorläufig wohl wichtigste Weichenstellung wird aber nicht von der Regierung kommen. Spätestens im Januar wollen die Richter des Obersten Gerichts in London entscheiden, ob die Regierung den EU-Austritt ohne vorherige Abstimmung im Parlament in Gang setzen darf. Ein untergeordnetes Gericht hat Anfang November überraschend geurteilt, dass die Regierung die Abgeordneten über den Beginn der Brexit-Verhandlungen abstimmen lassen muss. Die hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

Sollte der Supreme Court diese Entscheidung bestätigen, möchte die Regierung dem Unterhaus so schnell wie möglich einen äußerst knappen Gesetzentwurf vorlegen. Einigen Berichten zufolge könnte dieser nur 16 Wörter lang sein. Dass die Abgeordneten mehrheitlich gegen den Beginn der Verhandlungen – und damit gegen das Ergebnis des Referendums – stimmen könnten, obwohl sie mehrheitlich gegen einen Austritt sind, gilt als ausgeschlossen. Doch EU-freundliche Parlamentarier dürften versuchen, von der Regierung Zugeständnisse zu erzwingen; etwa, dass Großbritannien nach einem Brexit im Europäischen Binnenmarkt bleibt. Mehrere Mitglieder des Oberhauses haben angekündigt, dass sie versuchen würden, das Gesetz so lange wie möglich aufzuhalten. Der Beginn der Austrittsverhandlungen könnte sich damit um Monate verzögern.

Doch auch ohne Verzögerung dürften die Verhandlungen allenfalls schleppend anlaufen. Im April und Mai finden in Frankreich die Präsidentschaftswahlen statt. Paris wird bis dahin vor allem mit sich selbst beschäftigt sein. Danach steht der Wahlkampf in Deutschland an. Bis sich die neuen Regierungen in Paris und Berlin auf einen gemeinsamen Kurs gegenüber London verständigt haben, dürfte das Jahr schon fast wieder vorbei sein.

Die britische Regierung könnte bis dahin schon mit der nächsten innenpolitischen Schlacht beschäftigt sein. Sie will dem Parlament möglicherweise schon im kommenden Sommer ihren Entwurf für ein "Großes Aufhebungsgesetz" vorlegen. Der Name ist irreführend: Mit dem Gesetz sollen alle EU-Gesetze zum Zeitpunkt des EU-Austritts automatisch in britisches Recht überführt werden. Spätestens dann dürfte der Streit über den Brexit-Kurs Londons voll entbrennen. Es droht eine ernste Auseinandersetzung zwischen Befürwortern eines "weichen" EU-Austritts und den Brexit-Hardlinern, die jede Verbindung zur EU kappen wollen. Die Labour-Parteiführung setzt sich schon jetzt für einen Verbleib im Europäischen Binnenmarkt ein. Die Brexit-Hardliner unter den Torys und die rechtslastige Presse des Landes werden ihrerseits versuchen, den Druck auf die Regierung zu erhöhen.