Der Supreme Court, das oberste britische Gericht, berät ab heute über die Frage, ob die Regierung den Brexit ohne Einschaltung des Parlaments in Gang setzen darf. Ein untergeordnetes Gericht hatte dies vor einem Monat verneint. Manche Brexit-Anhänger fürchteten danach schon, dass die Abgeordneten den Austritt des Landes aus der EU stoppen könnten. Tatsächlich könnte es, wenn das Parlament zustimmen muss, um die Art des Brexit gehen – hard oder soft.



Worum geht es in dem Verfahren?

Die Richter des Obersten Gerichts befassen sich mit der Frage, wer die Befugnis hat, die Austrittsverhandlungen mit der EU in Gang zu setzen – die Regierung oder das Parlament. Der High Court hat Anfang November entschieden, dass der EU-Austritt nur nach einer vorherigen Abstimmung im Parlament beginnen darf. Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat dagegen Berufung eingelegt.

Es ist die wohl wichtigste verfassungsrechtliche Frage seit Jahrzehnten. Das spiegelt sich auch in der Größe der Kammer wieder: Zum ersten Mal überhaupt werden sich alle elf Richter des Supreme Courts mit einem Fall befassen. Das bringt ganz praktische Probleme mit sich: Laut der Londoner Times haben die Richter in den vergangenen Tagen das Betreten des Gerichtssaals geübt und festgelegt, wer wo sitzt. Damit möchten sie offenbar vermeiden, dass die Eröffnung des Verfahrens – das im Internet und im Fernsehen live übertragen wird – chaotisch wirkt.

Wer sind die Kläger und was wollen sie erreichen?

Eine Gruppe von Klägern um die Fondsmanagerin Gina Miller war dagegen vorgegangen, dass Premierministerin Theresa May Artikel 50 des EU-Vertrages – mit dem die zunächst auf zwei Jahre angesetzten Austrittsverhandlungen formell beginnen – im Alleingang im März aktivieren wollte. Die Regierung beruft sich dabei auf ein altes königliches Recht, das ihr allein die Befugnis gebe. Miller erklärte, dass sie den Brexit nicht aufhalten wolle. Aber sie wolle verhindern, dass die Regierung nach eigenem Ermessen das Parlament umgehen könne. "Wir würden 400 Jahre Demokratie und Souveränität aufheben, wenn es der Regierung erlaubt würde, dieses königliche Hoheitsrecht anzuwenden."

Anders als in anderen westlichen Demokratien, gibt es in Großbritannien keine geschriebene Verfassung. Stattdessen wird das Verfassungsrecht aus zahlreichen Gesetzen, Urteilen und Konventionen abgeleitet, die von Fall zu Fall unterschiedlich gewichtet werden. Viele Briten schätzen die Flexibilität, die diese Praxis mit sich bringt. Doch diese führt auch zu Unklarheiten, wie beim aktuellen Verfahren.

Was ist die Position der Regierung?

Die Regierung beruft sich auf ein jahrhundertealtes königliches Hoheitsrecht, demzufolge Regierungen internationale Abkommen ohne Zustimmung des Parlaments unterzeichnen oder aufkündigen können. Die Regierung befürchtet, dass sich das Parlament dazu veranlasst sehen könnte, die Brexit-Verhandlungen "bis ins Detail" zu kontrollieren. Generalstaatsanwalt Jeremy Wright, der die Regierung in dem Verfahren vertritt, warnte die Richter in einem Schreiben davor, in den Zuständigkeitsbereich der Politik "abzuschweifen". Beim EU-Referendum im Juni sei klar gewesen, dass die Regierung nach einem Leave-Votum den EU-Austritt in Gang setzen werde, erklärte Wright zu Beginn des Verfahrens am Montag. Das Parlament habe in der Vergangenheit "mehrere Möglichkeiten" gehabt, das Hoheitsrecht einzuschränken, und habe das nicht getan.

Kritiker weisen hingegen darauf hin, dass das Referendum lediglich eine beratende Funktion gehabt habe und dass die Regierung an dessen Ergebnis nicht gebunden sei.

Welche Folgen hat das Urteil für den Brexit?

Sollten die Richter das Urteil des High Courts bestätigen, könnte sich das Austrittsverfahren verzögern. Die Regierung plant daher offenbar, im Fall einer Niederlage dem Parlament so bald wie möglich einen äußerst kurzen Gesetzentwurf zur Abstimmung vorzulegen, mit dem die Abgeordneten der Einleitung des Brexit-Verfahrens zustimmen würden. Einigen Berichten zufolge soll dieser maximal 16 Worte lang sein. Damit sollen langwierige Debatten und Änderungsanträge verhindert werden.

Dabei gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten des Unterhauses mehrheitlich gegen den Beginn der Austrittsverhandlungen stimmen werden – und damit gegen das Ergebnis des Referendums. Ärger droht von anderer Seite: Mehrere Mitglieder des Oberhauses haben angekündigt, dass sie versuchen würden, das Gesetz so lange wie möglich zu verzögern.