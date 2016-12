Die Zahl der Briefwähler bei der Präsidentschaftswahl in Österreich liegt im aktuellen Durchgang deutlich niedriger als noch im Mai 2016. 708.185 Stimmzettel wurden für Briefwähler ausgestellt, das sind etwa 20 Prozent weniger als noch vor sieben Monaten, teilte das Innenministerium in Wien mit. Die Zahl der aus dem Ausland gesendeten Stimmzettel sei allerdings gestiegen.

Etwa 55.000 im Ausland lebende Österreicher haben sich demnach per Briefwahl beteiligt. Im Mai lag diese Zahl noch bei knapp 39.000. Viele Österreicher, die im Ausland leben, hätten in den vergangenen Monaten die Möglichkeit genutzt, sich ins Wählerverzeichnis eintragen zu lassen.



Was der Rückgang der Briefwähler für den Ausgang der Präsidentenwahl bedeuten könnte, kann von Experten nicht eindeutig geklärt werden. Die einen weisen darauf hin, dass der Grünen-nahe Alexander Van der Bellen (72) am 22. Mai dank der hohen Zustimmung unter den Briefwählern gewonnen hat.



Andere sehen in dem Rückgang eher einen Ausdruck des Misstrauens der Bürger gegenüber der Briefwahl. Wegen Schlampereien bei der Auszählung dieser Stimmen war die Stichwahl vom 22. Mai annulliert worden. Am Sonntag ringen Van der Bellen und der rechtspopulistische FPÖ-Kandidat Norbert Hofer (45) um das höchste Amt in Österreich.

Die beiden Kandidaten nutzen abschließende Wahlveranstaltungen noch einmal, um für Stimmen zu Werben. "Wir lösen Probleme nicht mit Radikalismus, sondern mit Verstand und Zuversicht", sagte Van der Bellen vor mehreren Hundert Anhängern am Freitagabend in Wien. Ein Reformbedarf für das wirtschaftlich stagnierende Land sei aber offensichtlich. "Wir wissen ja, dass es an allen Ecken und Enden zieht. Aber deshalb müssen wir das Haus ja nicht abreißen."

Norbert Hofer hingegen betonte noch einmal sein neues Amtsverständnis. Er werde sich verstärkt in die Tagespolitik einmischen, kündigte der 45-Jährige an. Dazu gehöre auch ein Drängen auf mehr direkte Demokratie mittels Volksbefragungen. "Man muss den Menschen mehr vertrauen", sagte der Rechtspopulist vor etwa 200 Zuhörern im Festsaal der alten Wiener Börse. Die Bürger sollten zum Beispiel über das kanadisch-europäische Freihandelsabkommen Ceta entscheiden können. Zugleich warb er für eine starke Begrenzung der Zuwanderung.