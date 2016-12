Neuer Dämpfer im deutsch-türkischen Verhältnis: Die verzögerte Ausreise einer hochrangigen türkischen Abgeordneten aus Deutschland hat diplomatische Verwicklungen ausgelöst. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erhob schwere Vorwürfe gegen die deutschen Behörden, Deutschlands Botschafter Martin Erdmann wurde ins türkische Außenministerium zitiert.



Hintergrund des Streits ist, dass die Vizepräsidentin des türkischen Parlaments, Ayşe Nur Bahçekapılı von der Regierungspartei AKP, Anfang Dezember wegen fehlender Papiere zeitweise am Flughafen Köln-Bonn festgehalten wurde.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, Botschafter Erdmann sei wegen eines "konsularischen Einzelfalls" zu einem Gespräch ins türkische Außenministerium gebeten worden. Türkische Medien und der Kölner Express hatten zuvor berichtet, Erdmann sei ins Ministerium einbestellt worden. Eine förmliche Einbestellung wäre nach diplomatischen Gepflogenheiten ein wesentlich schärferer Vorgang als eine Einladung.

Ein türkischer diplomatischer Vertreter sagte, der Botschafter sei über das "Unbehagen" der Türkei wegen der "schlechten Behandlung" der türkischen Abgeordneten informiert worden. Erdoğan selbst machte Deutschland schwere Vorwürfe: "Ihr empfangt Terroristen als Gast in eurem Land. Aber die stellvertretende türkische Parlamentsvorsitzende dieses Landes und ihre Delegation lasst ihr dort stundenlang an der Tür warten."

Verzögerung dauerte "maximal eine Dreiviertelstunde"

Die Bundespolizei Nordrhein-Westfalen bestätigte, dass Bahçekapılı am 1. Dezember vom Flughafen Köln-Bonn aus in die Türkei ausreisen wollte. Sie habe nur vorläufige Papiere vorlegen können, aus denen aber kein Diplomatenstatus erkennbar war. Daher habe die Polizei Kontakt mit dem türkischen Generalkonsulat aufgenommen, um den Status zu überprüfen. "Der Vorgang hat maximal eine Dreiviertelstunde gedauert", sagte der Sprecher.

Nach Erdoğans Worten war Bahçekapılı bei ihrer Reise in Deutschland unter anderem der Pass gestohlen worden. Sie habe sich jedoch vorübergehende Papiere bei der Botschaft besorgt und sei trotzdem an der Ausreise gehindert worden. Erdoğan forderte deshalb Schritte gegen das verantwortliche Flughafenpersonal. Andernfalls würden deutsche Abgeordnete in Zukunft "genauso behandelt".

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist seit Monaten angespannt. Ursache dafür war unter anderem eine Resolution des Bundestags, die die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 100 Jahren als "Völkermord" einstuft, sowie scharfe Kritik an Erdoğans Vorgehen gegen Oppositionspolitiker, Journalisten, Lehrer, Wissenschaftler, Richter, Armeeangehörige, Kurden und vermeintliche Unterstützer des gescheiterten Putsches im Juli. Nach Medienangaben sind mehr als 36.000 Menschen in der Türkei in Untersuchungshaft. Außerdem will Erdoğan die Todesstrafe wieder einführen.



Als Reaktion verweigerte die Türkei deutschen Bundestagsabgeordneten den Besuch des Bundeswehr-Stützpunktes Incirlik. Zudem musste sich Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bei seinem jüngsten Besuch in der Türkei schwere Vorwürfe anhören. So schimpfte sein Amtskollege Mevlüt Çavuşoğlu, Deutschland sei ein Zufluchtsort für PKK-Terroristen und Anhänger des "geisteskranken" Predigers Fethullah Gülen. Die Türkei macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch verantwortlich. Außerdem beklagten sich die Gastgeber über negative Türkei-Berichte in deutschen Medien.