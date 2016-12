Den Posten als Gesundheitsminister schlug er aus, das Amt als Ressortchef im Bereich Wohnungsbau und Stadtentwicklung wird er nun aber übernehmen: Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den früheren Neurochirurgen Ben Carson für sein Kabinett nominiert. So wie allen Personalentscheidungen des Republikaners muss der Senat des US-Kongress auch dieser Personalie noch zustimmen.

"Ben Carson ist ein brillanter Kopf und engagiert sich leidenschaftlich für die Stärkung von Gemeinden und die Familien in diesen Gemeinden", wird Trump in einem Statement seines Transition Teams zitiert. Er sei begeistert, seinen einstigen innerparteilichen Konkurrenten nominieren zu können. In einem früheren Tweet hatte er ihn bereits als eine "höchst talentierte Person" bezeichnet, die "die Leute liebt".



Carson war im vergangenen Jahr selbst als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner angetreten. Nachdem er in den Vorwahlen gescheitert war und keine Chance mehr auf die Nominierung hatte, sagte er Trump seine Unterstützung zu.



Als Außenseiter des politischen Systems hatte Carson zu Beginn des Wahlkampfes einige Sympathien gewonnen. Er irritierte aber vor allem mit mehreren Aussagen. So sagte er etwa im Oktober 2015: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Hitler seine Ziele erreicht, wäre stark verringert worden, wenn die Menschen bewaffnet gewesen wären." Später behauptete er, die Pyramiden in Ägypten seien keine Pharaonengräber, sondern biblische Getreidespeicher gewesen.