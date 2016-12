Firmen wie Carrier gehörten zu Donald Trumps Lieblingsfeinden bei seinen Wahlkampfauftritten. Der Hersteller von Kühl- und Heizanlagen, der 2.100 Arbeiter in Indiana beschäftigt, hatte angekündigt, dass er die zwei Betriebe schließen und die Herstellung nach Mexiko verlagern werde – die Produktion in den USA sei zu teuer. "Ist doch ganz einfach", hatte Trump damals jubelnden Anhängern erklärt. "Da muss ein Präsident zum Telefonhörer greifen."



Sieben Millionen Dollar Steuervergünstigungen

Nun verkündet Trump einen Sieg. Carrier belässt die zwei Betriebe in Indiana, allerdings nur mit halbierter Belegschaft: 1.100 Arbeitsplätze. Im Gegenzug erhält die Firma sieben Millionen Dollar Steuererleichterungen. So viel ist offiziell. Manche Medien fragen freilich, was da noch alles vereinbart wurde, um diesen Ausgang zu erreichen. Schließlich rühmt sich Donald Trump, niemand beherrsche The Art of the Deal – so der Titel seines Bestsellers Die Kunst des Geschäftsabschlusses – so meisterlich wie er.

Trump habe mit Drohungen und finanziellen Anreizen gearbeitet, berichtet die New York Times. Carrier ist ein Tochterunternehmen des Konzerns United Technologies. Trump habe United Technologies gedroht, ihnen Staatsaufträge im Wert von fünf bis sechs Milliarden Dollar zu entziehen, wenn sie die Carrier-Jobs nach Mexiko verlagern. Da sei es dann attraktiver gewesen, auf diese Einsparungen zu verzichten – zumal der Staat Indiana die Modernisierung der Carrier-Produktionsanlagen mit Steuervergünstigungen versüßt.

Vize Mike Pence verhandelte, der Ex-Gouverneur von Indiana

Und wer führte die Verhandlungen für Trump? Vizepräsident Mike Pence, der bisherige Gouverneur von Indiana. Der habe als Gouverneur gar nicht so laut gegen die beabsichtigte Jobverlagerung protestiert wie die Demokraten in Indiana, monieren die progressiven Kräfte. Das hilft ihnen aber nichts. Trump und Pence ließen sich am Donnerstag bei einem Besuch in einem der Carrier-Betriebe in Indiana als Retter von Arbeitsplätzen feiern.

Es ist der Auftakt einer Victory- und Thank-you-Tour durch die Staaten, die das Gespann Trump/Pence gewonnen hat. Sie wollen sich bei den Wählern dort bedanken. Und den Siegesrausch auskosten. Die Ehrenrunde beginnt mit einer geschickten Inszenierung von "Versprochen – gehalten".