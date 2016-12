Donald Trump hat sein Versprechen bekräftigt, das militärische Engagement der USA begrenzen zu wollen. "Dieser zerstörerische Kreislauf von Interventionen und Chaos muss endlich ein Ende haben", sagte der designierte Präsident in einer Rede in Fayetteville. Man werde sich nur noch einmischen, wenn es den eigenen nationalen Sicherheitsinteressen diene, sagte der Republikaner.



Die USA müssten sich auf den Kampf gegen Terroristen konzentrieren und davon ablassen, Regimewechsel in anderen Ländern voranzutreiben, forderte Trump. Gleichzeitig versprach er, Stabilität in der Welt zu fördern. Wie das geschehen soll, ließ er offen.

Die Großkundgebung in North Carolina war Teil seiner Dankeschön-Tour an die Wähler. Trump kündigte erneut an, das Militär des Landes zu verstärken. Damit werde "Frieden durch Stärke" erreicht, sagte er. Waffensysteme sollten ausgebaut werden, nicht um Konflikte zu suchen, sondern um sie zu vermeiden.



Mit bei der Veranstaltung war der frühere General James Mattis, der Verteidigungsminister in seiner Regierung werden soll. Der 66-Jährige bedankte sich bei Trump für die Nominierung, sprach aber nur sehr kurz. Er freue sich auf die Aufgabe, sagte Mattis, der noch im Senat bestätigt werden muss, bevor er Pentagonchef werden kann. Dafür muss er noch eine rechtliche Hürde nehmen: Nach einem Gesetz dürfen Militärs erst sieben Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Verteidigungsminister werden. Mattis ist aber erst seit 2013 in Rente.

Trump will in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Bundesstaaten bereisen, vor allem sogenannte Swing States, die ihm die entscheidenden Wählerstimmen am 8. November gebracht hatten.