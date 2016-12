Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge den früheren Gouverneur von Texas, Rick Perry, für das Amt des Energieministers vorgesehen. Der zweifache Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur war während des Wahlkampfs 2016 ein scharfer Kritiker Trumps. Er hatte Tump als "Krebsgeschwür" bezeichnet, das die wahren konservativen Werte zerstöre.

Später unterstützte er ihn jedoch und erklärte, er sei bereit, in einer Regierung Trump mitzuwirken.



Bekannt wurde Perry vor allem durch einen Aussetzer in einer Debatte während seiner ersten Bewerbung als republikanischer Präsidentschaftskandidat. Dabei konnte er sich nicht an die dritte von drei Bundesbehörden erinnern, deren Abschaffung er im Fall eines Wahlsiegs in Aussicht stellte. Die Behörde, die er vergessen hatte, war das Energieministerium.