Aus seiner Sympathie für Wladimir Putin macht Donald Trump kein Geheimnis. Schon als er noch Präsidentschaftskandidat war, rühmte er sich damit, dass der russische Präsident ihn als "brillant" bezeichnet habe – auch wenn die tatsächliche Wortwahl weniger enthusiastisch war. Trump versprach wiederholt, mit Russland "wunderbar" zurechtkommen zu wollen und spielte sogar mit dem Gedanken, gemeinsam an der Seite des Kreml die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekämpfen und Sanktionen gegenüber Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine und der Annexion de Krim aufheben zu wollen. "Trump plant eine totale Kehrtwende", sagt Stephen Sestanovich, Russland-Experte an der Columbia University und Berater des Außenministeriums unter Bill Clinton.



In Washington lösen diese Äußerungen seit Monaten Frustration aus. Denn unter den Strategen und Politikern der Hauptstadt gilt ein harter Kurs gegenüber Russland und Wladimir Putin als Selbstverständlichkeit. Sollte Trump an seiner Russland-freundlichen Strategie festhalten und den Druck auf den Kreml reduzieren, droht ihm deshalb heftiger Gegenwind aus dem Establishment. "Es gibt wohl kein Thema, bei dem die Kluft zwischen dem Weißen Haus und dem Rest Washingtons größer wäre", sagt Sestanovich.

Pence will gegenüber Russland Härte zeigen

Der Widerstand ist selbst in Trumps engstem Beraterkreis groß. Sein Vize Mike Pence bezeichnete Putin während einer Fernsehdebatte im Oktober als "kleinen Bully" und forderte, Provokationen aus dem Kreml müsse mit "amerikanischer Stärke" begegnet werden. Auch der von Trump ernannte künftige CIA-Direktor Mike Pompeo ist bekannt für seinen harten Kurs gegenüber Russland. Die Antwort der USA auf Russlands Ansprüche in der Ukraine nannte Pompeo in den vergangenen Monaten wiederholt "viel zu schwach". Und Michael Flynn, der Trump in Fragen der nationalen Sicherheit beraten soll, fand in einem Interview mit der Seite Politico deutliche Worte für den russischen Präsidenten. "Putin ist ein totalitärer Diktator und Verbrecher, der unsere Interessen nicht teilt."



Doch auch die Legislative dürfte es einem Präsidenten Trump schwer machen, den freundlicheren Ton gegenüber dem Kreml tatsächlich zur offiziellen Linie des Landes zu machen. Im Kongress setzen sich die Republikaner beständig für einen schärferen Kurs ein. Seit Monaten attackieren führende Mitglieder den amtierenden Präsidenten für dessen zurückhaltende Reaktion auf die Annexion der Krim. Das Repräsentantenhaus verabschiedete im Herbst mit überwältigender Mehrheit einen Beschluss, der Obama dazu aufrief, die Regierung der Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. "Sollte Trump etwa an der Idee festhalten, das Nato-Bündnis zu schwächen oder den Druck in der Ukraine zu reduzieren, wird der Widerstand enorm sein", so Sestanovich.

Vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli war es zwischen dem Trump-Team und der Partei gar zum offenen zum Konflikt gekommen, weil die Republikaner die Waffenlieferungen an die Ukraine in das offizielle Wahlprogramm aufnehmen wollten. Haus-Sprecher Paul Ryan, immerhin der ranghöchste Republikaner, bezeichnet Putin in offiziellen Stellungnahmen immer wieder als "Aggressor".