Als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt, verwandten die EU-Lenker beim ihrem letzten Kurzgipfel in diesem Jahr eine Menge Energie auf die Frage, wie man der niederländischen Regierung eine goldene Brücke bauen könnte, um das Assoziationsabkommen mit der Ukraine doch noch zu akzeptieren. In einem Referendum hatten die Niederländer die Vereinbarung abgelehnt. Viel Erfindungsreichtum floss auch in Überlegungen, Dänemark weiter an der Arbeit der europäischen Polizeibehörde Europol zu beteiligen, ohne gegen den Volksentscheid zu verstoßen, der eine engere polizeiliche Kooperation mit der EU verbietet.

Dass beides gelang, kann man als Volksverdummung brandmarken. Denn es wurden juristische Tricks bemüht, um genau das durchzusetzen, was die Mehrheit der Abstimmenden in beiden Ländern nicht wollte. Man kann sich aber auch auf den Standpunkt stellen, den Bürgern sei es gar nicht um die Blockade einzelner Politikbereiche gegangen. Vielmehr habe sich in den Referenden wie beim Brexit ein genereller Unmut gegen die EU Luft verschafft. Das macht es für die Regierungschefs allerdings auch nicht besser.

Daniela Weingärtner zur Autorenseite

Wie man mit dem Willen des Volkes umgeht, ist beim Brexit die entscheidende Frage. Premierministerin Theresa May reiste nach Brüssel, weil sie ja formal noch immer zum Club der 28 gehört. Beim Abendessen wollten die übrigen 27 Länder dann unter sich bleiben, um Verfahrensfragen im Zusammenhang mit den Austrittsverhandlungen zu besprechen. Dazu kam es aber nicht. Das mit einer Migrationsdebatte und unverdaulichen außenpolitischen Problemen wie Syrien und Russland überfrachtete Mittagessen zog sich bis in den Abend. Auch die anschließende Arbeitssitzung, bei der ein Hauptquartier für militärische und zivile EU-Verteidigungsoperationen beschlossen wurde, dauerte länger als geplant. Für die Brexit-Fragen blieben am Ende gerade einmal zwanzig Minuten übrig.

Inzwischen ist klar, dass Ex-Kommissar Michel Barnier als Beauftragter der EU-Kommission die Verhandlungen führen soll. Der Rat hält ihn aber an der kurzen Leine. Er behält sich vor, jederzeit einzugreifen und das Verhandlungsmandat zu ändern. Das EU-Parlament wird auf Druck seines scheidenden Präsidenten Martin Schulz bei den Vorgesprächen eingebunden, bekommt aber keine aktive Rolle. Schulz hatte gewarnt, wenn das Parlament nicht angemessen beteiligt werde, könnten die Abgeordneten am Ende den Deal platzen lassen.

Theresa May lobte ihre Kollegen dafür, nun endlich in die Brexit-Vorbereitungen einzusteigen. "Wir sind vorbereitet", sagte sie spitz und wohl nicht ganz wahrheitsgetreu. Vielleicht hatte ein Kommentar des britischen EU-Botschafters ihr die Laune verhagelt. Der schätzt laut britischen Medienberichten, dass es zehn Jahre brauchen wird, bis die EU und Großbritannien ihre Gesetzgebung entwirrt und ein Freihandelsabkommen oder einen anderen Kooperationsvertrag geschlossen haben. Selbst danach könne der Pakt noch bei der Ratifizierung in einem der nationalen Parlamente scheitern, soll Rogers gewarnt haben. Aus der britischen Regierung heißt es hingegen tapfer, innerhalb der im EU-Vertrag vorgesehenen zweijährigen Frist bis zum Austritt könnten die künftigen Beziehungen zur EU nahtlos neu geregelt werden. In Brüssel glaubt daran niemand – und in London wohl auch nicht.

Ausbau der Festung Europa

Die EU ist derzeit in einem ziemlich miserablen Zustand. Der verzweifelte Versuch, endlich gute Nachrichten zu produzieren, führt zu Werbeblasen wie dem seit 20 Jahren bestehenden und nun öffentlichkeitswirksam recycelten Europäischen Solidaritätskorps für Jugendliche, der Ausweitung des von Kommissionschef Jean-Claude Juncker erfundenen Investitionsfonds, den kürzlich der Europäische Rechnungshof als wenig wirksam rügte, und des Tamtams um verbilligte Roaminggebühren oder ein Gratis-Interrailticket für alle 18-Jährigen.

Natürlich wurde auf dem Gipfel auch über echte Probleme gesprochen, von denen es ja zahlreiche gibt. Doch die meisten Regierungen stehen zu Hause unter derart großem Druck antieuropäischer und nationalistischer Kräfte, dass sie sich nicht trauen, in Brüssel das zu beschließen, was weiterhelfen könnte. Die bröckelnde Zusammenarbeit bei Europol und die Schwächung der gemeinsamen Außenpolitik durch den Eiertanz um das Assoziationsabkommen mit der Ukraine sind dafür nur zwei Beispiele. Auch in der Flüchtlingspolitik gibt es allenfalls bei der Abschreckung von Migranten und beim Ausbau der Festung Europa Fortschritte. Über die eigentlich längst beschlossene Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen aus überfüllten italienischen und griechischen Lagern wird nicht einmal mehr gesprochen.



Verantwortung ohne Verpflichtung

Stattdessen heißt es in der Schlusserklärung so unverbindlich wie blumig, "Verantwortung und Solidarität" blieben ein von allen geteiltes Ziel. Bei der Reform der gemeinsamen Asylpolitik gebe es Fortschritte, viel Arbeit sei aber noch zu erledigen. Darum soll sich ab 1. Januar die maltesische Regierung kümmern, die dann die Ratspräsidentschaft von den Slowaken übernimmt. Das Thema liegt dem kleinen, von Flüchtlingen bestürmten Inselstaat zwar deutlich näher als der Slowakei, die zusammen mit Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Umverteilung von Flüchtlingen klagt. Innerhalb von sechs Monaten, wie in der Schlusserklärung gefordert, werden die Gegensätze aber wohl kaum aufzulösen sein.

Etwas optimistischer kann man die Fortschritte in der europäischen Verteidigungspolitik bewerten. Die nun angepeilte "ständige strukturierte Zusammenarbeit" war schon im Lissabon-Vertrag verankert, lag aber wegen des britischen Widerstands lange auf Eis. Nun sieht es so aus, als ob die EU immerhin ein Zukunftsthema gefunden hat, bei dem sich so unterschiedliche Staatenlenker wie der französische Sozialist François Hollande und der ungarische Rechtspopulist Viktor Orbán einig sind.