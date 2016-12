Die Europäische Union strebt im kommenden Jahr einen gemeinsamen Gipfel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan an. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Donnerstag, er sei mit den Vorbereitungen betraut worden. Gipfelthema sollen die heiklen Beziehungen zwischen der Regierung in Ankara und der EU sein. Ort und Datum stünden noch nicht fest. Tusk äußerte sich nach dem Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel.

Zwischen der EU und der Türkei besteht ein Abkommen, das die Zahl von Migranten und Flüchtlingen in Europa regulieren soll. Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass die Türkei Menschen zurücknimmt, die auf griechischen Inseln ankommen. Im Gegenzug erhält das Land Gelder in Milliardenhöhe, um die Flüchtlinge zu versorgen.



Doch gibt es seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im Juli massive Spannungen, die sich vor allem am gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen mutmaßliche Putschisten entzündet haben. Erst kürzlich äußerten EU-Staaten tiefe Besorgnis, schreckten aber davor zurück, die Beitrittsgespräche mit der Regierung in Ankara formal zu beenden. Für diesen Schritt hatte sich zuletzt Österreich ausgesprochen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine der Hauptarchitektinnen des Flüchtlingspakts, sprach sich dafür aus, den Gesprächsfaden zur Türkei nicht abreißen zu lassen. Sie denke nicht, dass Drohungen die richtige Antwort seien, sagte sie beim EU-Gipfel in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zuvor gesagt, die EU habe die Flüchtlingskrise noch lange nicht im Griff.