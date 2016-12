Die EU-Staaten wollen das Europäische Parlament stärker an den Vorbereitungen für den Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft beteiligen. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich nach Angaben von EU-Ratspräsident Donald Tusk darauf, dem Parlament eine größere Rolle bei den Verhandlungen einzuräumen. Zuvor hatte der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz damit gedroht, dass die Abgeordneten ein Veto gegen eine mögliche Einigung der EU-Staaten mit der Regierung in London einlegen könnten. "Das EU-Parlament nicht an den Verhandlungen zu beteiligen wäre ein Akt der Unvernunft", sagte Schulz.

Das Parlament hat den früheren belgischen Ministerpräsidenten und Fraktionschef der Liberalen, Guy Verhofstadt, zu seinem Unterhändler ernannt. Für die EU-Kommission soll der ehemalige Binnenmarktkommissar Michel Barnier die Gespräche mit Großbritannien führen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte in Brüssel von der EU "geordnete und reibungslose" Verhandlungen über den Brexit gefordert. Nach dem EU-Gipfel äußerte sie sich nicht dazu, ob sie darüber Gespräche mit den anderen 27 Staats- und Regierungschefs geführt hat. Sie hatte zuvor angekündigt, bis Ende März die EU formal über den Austritt ihres Landes zu informieren.