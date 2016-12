Soll die EU trotz des scharfen Vorgehens der türkischen Regierung von Präsident Erdoğan gegen Oppositionelle, kritische Journalisten und Beamte und Soldaten weiter mit dem Land über einen möglichen Beitritt verhandeln? Darüber wird innerhalb der Gemeinschaft heftig gestritten.



Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) sagte vor dem EU-Außenministertreffen an diesem Montag in Brüssel, bei dem über die Frage beraten werden soll, er wolle die geplante Weiterführung der Beitrittsgespräche blockieren. Er habe sich eng mit den Niederlanden und Bulgarien abgestimmt.

Kurz begründete seine Haltung mit der Entwicklung in der Türkei seit dem gescheiterte Putsch: "Andersdenkende werden eingeschüchtert, Oppositionspolitiker eingesperrt, die Todesstrafe soll eingeführt werden. Es braucht hier eine klare Reaktion der Europäischen Union." Die Entscheidung im Außenministerrat muss einstimmig fallen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält dagegen einen Stopp der Beitrittsgespräche für falsch. "Es lohnt sich vor allem wegen der Menschen, mit dem Land im Gespräch zu bleiben", sagte Juncker der Welt am Sonntag. "Wir sollten daran arbeiten, dass sich die Türkei wieder auf die Europäische Union zubewegt und sich nicht mit Riesenschritten noch weiter entfernt." Sollte die Türkei wieder auf einen Kurs in Richtung Europa zurückfinden und die notwendigen Reformen in Politik, Wirtschaft und Justiz durchführen, dann sei ein Beitritt zur EU bis zum Jahr 2023 durchaus möglich. "Aber im Moment sieht es nicht so aus, im Gegenteil", sagte der Kommissionspräsident.

Das Europaparlament hatte Ende November mit großer Mehrheit gefordert, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren. Die EU-Abgeordneten verlangen von der Kommission und den Mitgliedstaaten, nicht weiter mit Ankara über offene Verhandlungskapitel zu sprechen und keine neuen zu öffnen. Rechtlich bindend ist die Aufforderung nicht.

Merkel gegen Abbruch der Gespräche

Im Gegensatz dazu will Deutschland die Beitrittsgespräche nicht abbrechen, aber auch keine neuen Verhandlungskapitel öffnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibe auch nach dem Votum des Europaparlaments bei ihrer bisherigen Position, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert Ende November bekräftigt. Die Europäische Union und die Türkei führten seit Jahren ergebnisoffene Verhandlungen, aber eine Öffnung neuer Verhandlungskapitel sei unter den derzeitigen Umständen nicht denkbar.

Dass ein Einfrieren der Beitrittsverhandlungen den Flüchtlingsdeal zwischen der EU und Türkei gefährden könnte, darf Kurz zufolge keine Rolle spielen. "Wenn wir der Türkei aufgrund des Flüchtlingsdeals alles durchgehen lassen und bei den Entwicklungen dort wegsehen, begeben wir uns in eine gefährliche Form der Abhängigkeit", sagte der Minister.