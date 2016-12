Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hat offenbar einen gefälschten Nachrichtenartikel für wahr gehalten und daraufhin Israel mit dem Einsatz atomarer Waffen gedroht. Asif schrieb am Freitag auf Twitter: "Der israelische Verteidigungsminister droht mit nuklearer Vergeltung." Israel vergesse, dass Pakistan auch eine Nuklearmacht sei.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23. Dezember 2016

Seine Aussage bezieht sich offenbar auf ein gefälschtes Dokument aus dem Internet. Der Artikel hatte den früheren israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon mit der Drohung zitiert, Israel werde Pakistan nuklear zerstören, sollte Pakistan Bodentruppen nach Syrien schicken.

Israel reagierte auf Asifs Drohung und stellte auf Twitter klar, dass das Internetdokument komplett falsch sei. Die Aussage von Jaalon sei erfunden, er habe sie nie gesagt.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24. Dezember 2016

Eine Stellungnahme der pakistanischen Regierung zu dem Vorfall gibt es bisher nicht. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass der Minister auf einen gefälschten Bericht geantwortet habe. "Keine weitere Reaktion nötig". Das Außenministerium wollte sich ebenso nicht äußern. Pakistan erkennt Israel nicht an.

In der Nacht zum Montag meldete sich aber erneut Asif selbst zu Wort. Auf Twitter antwortete er der US-Zeitung The New York Times: "Unser Nuklearprogramm ist nur eine Abschreckung, um unsere Freiheit zu schützen. Wir wollen in Frieden koexistieren, in unserer Region und darüber hinaus."

Politiker betrachten Fake News als ernsthaftes Problem

Gefälschte Nachrichtenartikel, sogenannte Fake News, tauchen vermehrt in sozialen Medien auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Scheinmeldungen eine Gefahr für die Demokratie. Die Bundesregierung überlegt, mit einem Gesetz und einer Rechtsschutzstelle zu reagieren.

Noch mehr als in Deutschland werden Fake News in den USA als Problem angesehen. Gegner vom gewählten US-Präsidenten Donald Trump machen Fake News für Trumps Wahlsieg mitverantwortlich. Vor dem Wahltag waren viele gefälschte Artikel im Umlauf, die mit erfundenen Fakten Stimmung gegen die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton gemacht hatten. Nach anhaltender Kritik willigte das soziale Netzwerk Facebook ein, gegen die Falschnachrichten vorzugehen.

Ein verheerendes Beispiel ist eine Verschwörungstheorie, derzufolge Clinton und ihr Wahlkampfmanager John Podesta einen Kinderpornografiering mit Basis in einer Washingtoner Pizzeria betreiben würden. Die erfundene Behauptung war bereits vor der US-Wahl in vielen sozialen Netzwerken verbreitet. Anfang Dezember stürmte ein Mann die Pizzeria mit einem Sturmgewehr, um in der Geschichte selbst zu ermitteln. Verletzt wurde jedoch niemand.