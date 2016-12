Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit dem Stand des EU-Türkei-Abkommens nicht zufrieden. "Leider sind wir bei der Umsetzung noch nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte", sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Der im Abkommen vereinbarte Mechanismus funktioniere nicht richtig. Es sei noch sehr viel Arbeit zu leisten, "um den Schleppern wirklich das Handwerk zu legen".

Das Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass jeder illegal nach Griechenland gereiste Flüchtling zurück in die Türkei geschickt werden soll. Für jeden von ihnen lässt die Türkei dafür einen Flüchtling über legale Verfahren in die EU. Dadurch soll die illegale Migration verhindert und legale Einwanderung gefördert werden. Allerdings haben die Behörden seit Inkrafttreten des Abkommens am 20. März vergleichsweise wenig Flüchtlinge umgesiedelt. Laut EU-Kommission wurden seitdem 2.761 syrische Flüchtlinge von der Türkei nach Europa gebracht, 1.187 Flüchtlinge wurden von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführt.

Trotzdem bezeichnete Merkel den Flüchtlingsdeal als gutes Beispiel. Mit nordafrikanischen Ländern gäbe es Gespräche über ähnliche Abkommen, beispielsweise mit Libyen, Tunesien und Ägypten. Allerdings seien diese Gespräche noch im Anfangsstadium. Libyen brauche zunächst eine stabile Einheitsregierung, denn der Staat sei in einem katastrophalen Zustand. Das dauere sehr lange und sei sehr kompliziert. Dennoch dürften die politischen Bemühungen nicht nachlassen, forderte die Kanzlerin.

Zudem sagte sie in ihrem Videopodcast, dass sich die Bundespolizei auf mehr Einsätze an den EU-Außengrenzen einstellen müsse. Ziel sei, dadurch die Binnengrenzkontrollen zurückzufahren. Wegen der Flüchtlingskrise hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr an den deutschen Grenzen Kontrollen angeordnet, obwohl Deutschland nur von Schengenstaaten umgeben ist.