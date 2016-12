Entwicklungsminister Gerd Müller hält die türkische Kritik für berechtigt, wonach die EU ihren Zusagen aus dem Flüchtlingspakt mit der Türkei zu wenig nachkommt. "Es kann nicht sein, dass Hilfsmaßnahmen ein Jahr brauchen, bis sie bei den Menschen ankommen", kritisierte der CSU-Politiker in der Augsburger Allgemeinen. Von den der Türkei zugesagten drei Milliarden Euro seien bislang nur 800 Millionen in Projekte geflossen. "Hier haben wir eher auf EU-Seite ein Problem", sagte er. "Deshalb habe ich Brüssel angeboten, dass wir die Umsetzung der EU-Hilfe mit unseren Strukturen in deutsch-türkischer Zusammenarbeit übernehmen können."



Zahlen der EU-Kommission machen allerdings auch deutlich, dass es vor allem unabhängige Hilfsorganisationen sind, die die zugesagten EU-Mittel nur langsam abrufen. Die finanzielle Hilfe der EU ist Teil des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Es sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann.

Der Bundesminister stellte der Türkei trotz zunehmender politischer Spannungen in der Flüchtlingspolitik ein gutes Zeugnis aus: "In der türkischen Innenpolitik gibt es vieles, was man kritisieren muss, aber was die Flüchtlingsversorgung anbelangt, leistet die Türkei gute Arbeit", sagte er. "Vor Ort in der Türkei wird auch von Deutschland Enormes geleistet", sagte der Entwicklungsminister. "Seit September beschäftigen wir zum Beispiel 8.000 syrische Lehrer und Lehrerinnen, die in den türkischen Flüchtlingscamps und Städten Hunderttausende syrische Kinder unterrichten."