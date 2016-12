Die Abgeordneten des britischen Unterhauses haben sich hinter den Brexit-Zeitplan der Regierung gestellt – stellten aber Forderungen. Rechtlich bindend ist das Ergebnis vom Mittwochabend nicht, aber es hat große symbolische Bedeutung: Die Abgeordneten haben zum ersten Mal mit großer Mehrheit den Plan von Theresa May unterstützt. 461 von ihnen sprachen sich dafür aus, 89 stimmten dagegen. 448 Abgeordnete votierten zudem dafür, dass die Regierung vor den Verhandlungen ihre Brexit-Strategie offenlegt. Die Regierung plant, bis Ende März Artikel 50 des EU-Vertrages zu ziehen, mit dem die Austrittsverhandlungen beginnen.

Führende konservative Politiker werteten das Abstimmungsergebnis als Erfolg für die Regierung. Der frühere Minister für Arbeit und Renten, Iain Duncan Smith, ein entschiedener Brexit-Befürworter, findet sogar, die Abgeordneten hätten May einen "Blankoscheck" für ihr Vorhaben ausgestellt. Auch die konservative Presse wertete das Ergebnis als Erfolg für die Regierung.



Dass der Antrag, für den nun die Mehrheit stimmte, ursprünglich von der Labour-Partei stammte, wurde in den Berichten nur nebenbei erwähnt. Die Regierung hatte keine andere Wahl, als den Antrag der Opposition zu unterstützen. Denn selbst in den Reihen von Mays konservativer Partei nahm zuletzt die Kritik an ihrem Vorgehen zu. Bis zu 40 Tory-"Rebellen" im Unterhaus hatten durchblicken lassen, dass sie den Labour-Antrag befürworten würden.

Viele Abgeordnete stören sich daran, dass die Regierung bis heute – gut fünfeinhalb Monate nach dem Referendum – keine Hinweise darauf gegeben hat, was sie bei den Verhandlungen mit der EU überhaupt erreichen möchte. Darauf angesprochen, antwortete May bislang immer mit derselben Floskel: "Brexit bedeutet Brexit, und wir werden ihn zu einem Erfolg machen". Diese Woche variierte sie ihre Aussage ein wenig. May sagte, sie wolle "einen rot-weiß-blauen Brexit. Den richtigen Brexit für das Vereinigte Königreich." Das brachte ihr reichlich Spott in den sozialen Medien ein. Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Das ist so, als habe jemand gerade realisiert, dass 'Brexit bedeutet Brexit' VIEL zu konkret war und Theresa darum gebeten hat, das ein wenig unklarer zu machen."



Die Regierung hat bislang alle Forderungen nach Einblick in ihre Pläne mit dem Argument zurückgewiesen, dass es die Verhandlungsposition gegenüber der EU schwäche, wenn sie offenlegen würde, was sie bei den Austrittsverhandlungen erreichen möchte. Konservative Kommentatoren verteidigten diese Position. Kritiker betrachteten das jedoch als Ablenkungsmanöver und als Hinweis darauf, dass die Regierung über gar keine Brexit-Strategie verfüge.

Ein kürzlich an die Presse geleaktes Dokument, das in Regierungskreisen zirkulierte, verstärkte diesen Eindruck. Darin heißt es, Risse innerhalb der Regierung hätten bislang eine einheitliche Brexit-Strategie verhindert. Regierungsbehörden fehlten zudem bis zu 30.000 Beamte, um das immense Arbeitspensum zu bewältigen, das der EU-Austritt mit sich bringen werde. May sagte, bei dem Schriftstück handele sich nicht um ein Regierungsdokument. Dessen Inhalt gebe nicht die Position der Regierung wieder. Und: Die Regierung arbeite daran, den "Brexit zu einem Erfolg zu machen."