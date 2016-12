Die US-Regierung zieht Konsequenzen aus den Hackerangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes, für die sie die russische Regierung verantwortlich macht. Der scheidende Präsident Barack Obama verkündete neue Sanktionen gegen Russland – gegen den ausdrücklichen Willen seines Nachfolgers Donald Trump. Unter anderem würden 35 russische Geheimdienstmitarbeiter des Landes verwiesen. Er ordnete zudem an, dass russische Staatsbürger keinen Zugang mehr zu zwei Anlagen in Maryland und New York haben, die der russischen Regierung gehören.



Alle US-Bürger sollten wegen der Aktivitäten Russlands alarmiert sein, sagte er. Die Sanktionen und Ausweisungen seien die Antwort auf Russlands "Versuche, den Interessen der USA zu schaden", sagte Obama. Die Schritte seien nur ein Teil der Antwort auf "Russlands aggressive Aktivitäten". Es werde eine Vielzahl weiterer Gegenmaßnahmen geben; nicht alle würden publik gemacht.



Die USA, ihre Freunde und Verbündeten auf der ganzen Welt müssten gemeinsam vorgehen gegen die russischen Versuche, internationale Normen und demokratische Regierungen zu untergraben, teilte Obama mit. In den kommenden Tagen werde die Regierung dem Kongress einen Report zukommen lassen, in dem russische Versuche, mit Hackerangriffen Wahlen in den USA zu beeinflussen, dokumentiert würden.



Die US-Regierung unter Obama und US-Geheimdienste hatten Russland mehrfach für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht; die russische Regierung hatte das stets zurückgewiesen.



Trump gegen Vergeltungsmaßnahmen

Aber auch der künftige US-Präsident Donald Trump hatte die Vorwürfe gegen Russland in Zweifel gezogen. "Wenn Russland oder irgendeine andere Einheit gehackt hat, warum hat das Weiße Haus dann so lange gewartet, um zu handeln?", twitterte er damals. "Warum haben sie sich erst beschwert, nachdem Hillary Clinton verloren hat?"



Allerdings hatten Geheimdienstkoordinator James Clapper und das Heimatschutzministerium Russland bereits einen Monat vor der US-Wahl beschuldigt, hinter den Cyberattacken zu stecken. Die Hacker hatten interne Mails der Parteiführung der Demokraten geraubt und waren auch in den Account von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta eingedrungen.



Noch gestern sprach sich Trump gegen Vergeltungsmaßnahmen für mutmaßliche russische Hackerangriffe im US-Wahlkampf aus. Man sollte die Sache auf sich beruhen lassen, sagte er. "Ich glaube, Computer haben unser Leben sehr kompliziert gemacht", sagte Trump. "Das ganze Computerzeitalter hat dazu geführt, dass niemand so genau weiß, was eigentlich vor sich geht."

Auch im Kongress mehren sich die Rufe nach Strafmaßnahmen gegen Moskau. So kündigte etwa der republikanische Senator Lindsey Graham an, dass Russland sich auf scharfe Sanktionen gefasst machen müsste. Dazu sagte Trump, er habe zwar nicht mit den Senatoren gesprochen, die diese Forderung stellten. Doch finde er, dass "wir im Leben nach vorne schauen" sollten.