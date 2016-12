Die US-geführte Militärkoalition im Irak und in Syrien hat seit Beginn ihrer Einsätze vor zwei Jahren laut US-Angaben mindestens 50.000 Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Diese Zahl nannte ein ranghoher US-Militärangehöriger vor einer Gruppe von Journalisten in Washington. Die Luftangriffe könnten aggressiver sein, gerade in Gebieten wie der umkämpften irakischen IS-Hochburg Mossul, doch seien dort viele Zivilistenleben in Gefahr, sagte der Armeevertreter, der anonym bleiben wollte.



Die Militärallianz ist derzeit an Großoffensiven gegen IS-Stellungen in Rakka und Mossul, die beiden letzten IS-Hochburgen in Syrien und im Irak, beteiligt. Seit Ende 2014 fliegt sie Luftangriffe mit Flugzeugen und Drohnen gegen die Miliz. Insgesamt führte die Koalition laut Pentagon rund 16.000 Luftangriffe aus, zwei Drittel davon im Irak. Bei den Luftangriffen werden immer wieder auch Zivilisten getötet. Die Zahl der zivilen Opfer lag laut Pentagon zuletzt bei 173.



Der IS hat durch die Luftschläge und Angriffe der irakischen Armee sowie von Kurdenmilizen viel von seinem ehemaligen Einflussgebiet verloren. Zurzeit führt die irakische Armee zusammen mit kurdischen Milizen eine Offensive auf die Millionenstadt Mossul im Irak durch. Dabei werden sie durch Luftangriffe der US-geführten Koalition unterstützt. Mossul ist die wichtigste Stellung der Dschihadisten im Irak.



Auch in Syrien gerät der IS unter Druck. Die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) haben eine Offensive gegen Rakka angekündigt. Rakka ist die wichtigste Stellung des IS in Syrien und neben Mossul das wichtigste Verwaltungszentrum der Terroristen. Die Rückeroberung Rakkas wird ebenfalls durch Luftschläge unterstützt.