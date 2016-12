Der italienische Premierminister Matteo Renzi ist drei Tage nach der Niederlage bei einer Volksbefragung offiziell zurückgetreten. Staatspräsident Sergio Mattarella nahm am Mittwoch das Gesuch unter Vorbehalt an. Das teile der Sekretär des Präsidentenpalasts, Ugo Zampetti, mit. Mattarella bat Renzi, bis zum Antritt einer neuen Regierung kommissarisch im Amt zu bleiben, heißt es. Der Staatspräsident werde in den kommenden Tagen mit den Vorsitzenden verschiedener Parteien über eine neue Regierungsbildung sprechen.



Renzi hatte nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum vom Sonntag seinen Rücktritt angekündigt. Dies war erwartet worden für den Fall, dass die Italiener die Verfassungsreform ablehnen, die unter anderem eine drastische Einschränkung der Befugnisse des Senats vorsah. Sergio Mattarella hatte Renzi aber gebeten, bis zur Verabschiedung des Haushalts im Amt zu bleiben.

Italiens Senat hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr am Mittwochnachmittag verabschiedet. Die Parlamentskammer nahm das Budget mit 173 zu 108 Stimmen an. Das Abgeordnetenhaus hatte dem Budget für 2017 bereits in der vergangenen Woche zugestimmt.

Fast 60 Prozent der Wähler hatten am Sonntag die von beiden Kammern des italienischen Parlaments bereits verabschiedete Verfassungsreform abgelehnt. Es sah unter anderem eine teilweise Entmachtung des Senats und eine Stärkung der Zentralregierung gegenüber den Regionen vor. Erklärtes Ziel war, das Regierungssystem in Italien effizienter zu machen.



Möglicherweise gibt es in Italien eine vorgezogene Parlamentswahl. Innenminister Angelino Alfano schloss nicht aus, dass bereits im Februar neu gewählt werden könnte. Aus dem Umfeld von Renzi verlautete, dass er wieder für ein Spitzenamt antreten würde. Die meisten politischen Kräfte setzen sich dafür ein. Dazu zählt insbesondere die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo, die ihre Mitglieder bereits aufforderte, im Internet über künftige Kabinettsmitglieder und die Programmatik der künftigen Regierung abzustimmen.