Italien droht nach dem Referendum eine Regierungskrise.



Na und?!



Das Land hatte seit 1946 insgesamt 64 Regierungen. Eine Krise folgte der nächsten. Voran ging es trotzdem, und das nicht einmal schlecht: Aus einem vom Krieg arg mitgenommener Agrarstaat wurde in wenigen Jahrzehnten eine bedeutende europäische Industrienation. Warum also sollte man sich Sorgen machen? Selbst wenn Premierminister Matteo Renzi das Referendum über die Verfassung verlieren sollte und in der Folge zurücktreten würde, irgendwie wird es schon weiter gehen. Irgendwie ging es ja immer weiter mit Italien.

Das möchte man gerne glauben, aber diese Krise – wenn sie denn nach dem abgelehnten Referendum kommt – wird anders sein. Sie trägt enorme Sprengkraft in sich, weil sich innere und äußere Faktoren auf eine einmalige Weise verschränken.

Das Referendum als Entscheidungsschlacht

Für die innenpolitische Überfrachtung der Abstimmung ist Matteo Renzi selbst verantwortlich. Er stilisiert das Referendum zur finalen Entscheidungsschlacht über die Zukunft Italiens. Fällt sie durch, geht Italien unter.

Das ist freilich Humbug. Italien wird nicht zerbrechen, nur weil die Italiener auch in Zukunft ein perfektes Zwei-Kammern-System haben werden, also einen schwerfälligen institutionellen Apparat. Italien wird nicht zu Grunde gehen, weil es die Zahl seiner Parlamentarier nicht reduziert. Das Problem ist, dass dieses Referendum so wahrgenommen wird, als hinge von ihm tatsächlich die Existenz des Landes ab. Der Grund dafür ist der fragile europäische Rahmen.

Italien Die geplante Verfassungsreform Bisher sind das Parlament und der Senat in Italien gleichberechtigt, sie blockieren sich aber auch oft. Premier Matteo Renzi will daher den Senat von 315 auf 100 Sitze verkleinern. Die Vertretung der italienischen Regionen soll künftig nur noch bei manchen Gesetzesvorhaben ein Mitspracherecht haben. Außerdem sollen die Mitglieder des Senats künftig nicht mehr direkt vom Volk gewählt, sondern ernannt werden. Die Mehrheit der Senatoren sollen Bürgermeister und Kommunalvertreter stellen, die quasi nebenamtlich Parlamentsarbeit machen. Befürworter der Reform glauben, dass so die ewige Blockade der italienischen Politik beendet und effizienteres Regieren möglich wird. Schließlich kann der Senat nicht mehr so einfach der Regierung sein Vertrauen entziehen. Gegner befürchten, dass die Gewaltenteilung beschädigt und ein "Durchmarsch" der Partei möglich wird, die im Nationalparlament die Mehrheit stellt. Außerdem könnten mit der Reform bald korrupte Bürgermeister durch ihre Mitgliedschaft im Senat geschützt werden – dort genießen sie nämlich Immunität vor Strafverfolgung. Am Sonntag werden die Italiener per Volksentscheid das letzte Wort haben, ob die Reform kommt oder nicht. Dramatische Folgen für Europa? Ministerpräsident Renzi hat die Verfassungsreform an seine politische Zukunft geknüpft. Wenn er verliert, dürfte er zurücktreten. Deshalb mobilisieren Renzis Gegner aller politischer Parteien fleißig für ein "Nein" zum Referendum. Von den Linken wird der Sozialdemokrat gern als "Sklave Brüssels" bezeichnet, der nur die Spar-Reformen der EU durchdrücken wolle und gar kein Linker mehr sei. Andere Italiener sind enttäuscht, dass es in ihrem Land wirtschaftlich nicht vorangeht. In Brüssel fürchtet man, einen der letzten "wahren Europäer" unter den europäischen Regierungschefs zu verlieren – zumal die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung laut Umfragen etwaige Neuwahlen in Italien gewinnen könnte. Außerdem ist die Finanzsituation der italienischen Banken äußerst angespannt. Schon wird befürchtet, dass eine Niederlage Renzis am Sonntag die Finanzmärkte verunsichern und so die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und damit auch die EU in Turbulenzen bringen könnte.

Renzi hat die Verfassungsreform zur "Mutter aller Reformen" erklärt, gewissermaßen zum Höhepunkt seiner reformerischen Politik. Sie ist nach seiner Diktion der entscheidende Hebel, über den man die Kräfte Italiens freisetzen kann. Wird dieser Hebel nicht umgelegt, bleibt Italien ein gelähmtes Land. Das ist Renzis Botschaft. Selbst, wenn er am Tag nach einer Niederlage nicht zurücktritt, Renzi wird kein Reformpremier mehr sein können. Als solcher aber ist er angetreten. Daraus bezieht er seine ganze Legitimation.