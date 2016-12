Italiens Populisten fühlen sich als Sieger. Nach dem Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi müssten nun "so schnell wie nur möglich" Neuwahlen stattfinden, schreibt Beppe Grillo, der Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung in seinem Blog. Mit dem "Nein" zu den von Renzi geplanten Verfassungsreformen habe sich das italienische Volk erfolgreich gegen die Propaganda des italienischen "Regimes" und der Medien erhoben, befand der Komiker.

Seit 2013 stellt die Fünf-Sterne-Bewegung bereits den Vizepräsidenten des italienischen Parlaments. Luigi di Maio trat noch am Sonntagabend vor die Kameras. "Die Arroganz der Macht hat verloren, die sagt, es sei Populismus, auf die kleinen Leute zu hören", sagte der 30-Jährige, der ankündigte, "ab morgen" am Programm für eine künftige Regierung seiner Bewegung schreiben zu wollen.



Tatsächlich sind die Cinque Stelle laut Umfragen die zweitstärkste Kraft in Italien, sie liegen nur knapp hinter den regierenden Sozialdemokraten. Und da die Partei nun kopflos ist und ohne Renzi in einen Führungsstreit versinken könnte, spürt die Protestpartei weiteren Auftrieb.

Die Fünf-Sterne-Bewegung ist, daran erinnert sie auch selbst, zwar nicht der einzige Sieger des Referendums. Die 60 Prozent der Italiener, die gegen die geplante Verfassungsreform stimmten, hatten viele Motive für ihr "Nein" – nicht alle wollten die Populisten stärken. Aber die Grillinos könnten nun von der Frustration vieler Italiener profitieren. Je früher es Neuwahlen gibt, desto besser wäre das für die Bewegung, die sich auch für ein Referendum zum Austritt Italiens aus der Euro-Zone einsetzt. Auch deshalb wird das viel geschmähte "Establishment", werden die italienischen Sozialdemokraten wohl gemeinsam mit dem Staatspräsidenten versuchen, eine (technokratische) Übergangsregierung zu schmieden und diese möglichst lang im Amt zu lassen.

Renzis Reform hätte der Bewegung sogar geholfen

Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Gemeinschaftswährung und damit auch eine Gefahr für die anderen Länder der Eurozone. Allerdings kann Europa vorerst durchatmen: Die Möglichkeit eines Radikaldurchmarsches durch das italienische System haben sich die Fünf Sterne mit ihrem Nein zu Renzis Verfassungreform genommen – Neuwahlen hin oder her.



Renzis Reform sah nämlich in Verbindung mit dem italienischen Wahlgesetz einen Bonus für die Partei vor, die aus Parlamentswahlen zwar als Sieger, aber ohne die nötige Regierungsmehrheit hervorgeht. So sollte der Wahlsieger künftig automatisch zusätzliche Sitze im Parlament geschenkt bekommen – die absolute Mehrheit der Mandate und damit eine Option auf eine Alleinregierung. "Wir haben das einzige System gestoppt, mit dem die Fünf-Sterne-Bewegung ohne Koalitionspartner hätte regieren können", sagt am Wahlabend der Jurist Pietro Adami, der das Nein-Lager unterstützt hat. Auch neutralere Beobachter sehen das so.