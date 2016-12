Der Backsteinbau thront an der Kreuzung von Lafayette Avenue und East Houston Street und teilt Soho von Greenwich Village. Die Fenster im Erdgeschoss erstrecken sich mehrere Meter in die Höhe, auf einem Betonvorsatz blickt eine vergoldete Figur auf den vorbeiströmenden Verkehr. Das Puck Building diente schon als Kulisse für die Filme Harry und Sally und American Psycho. In den Tagen nach der Wahl häuften sich auf den Stufen am Eingang die Briefe besorgter New Yorker, denen die Aussicht auf eine Trump-Regierung zu schaffen machte. Der Adressat ihrer Ängste: Ivanka Trump. Ihrem Mann Jared Kushner gehört das Gebäude. Gemeinsam bewohnen sie eines der Apartments in den oberen Etagen.

Ivanka Trump ist für viele Liberale der kleine Hoffnungsschimmer einer Trump-Präsidentschaft geworden. Die 35-jährige Tochter des Milliardärs gilt nicht nur in Washington als gemäßigtere Stimme in der Familie und vielleicht einflussreichste Einflüsterin des künftigen Präsidenten. Die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg wollte nach der Wahl ebenso einen "Dialog" mit Ivanka Trump beginnen wie Anne-Marie Slaughter, eine führende Politikberaterin von Hillary Clinton. Selbst der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio, ein ausgesprochener Kämpfer gegen den Klimawandel, traf sich mit der Tochter des künftigen Präsidenten, um ihr sein Anliegen vorzutragen.

Ivanka Trump, schrieb die New York Times angesichts dieser Aufmerksamkeit, sei schon jetzt auf dem Weg, die wohl einflussreichste First Daughter seit Alice Roosevelt Longworth zu werden. Die älteste Tochter von Theodore Roosevelt habe ihren Vater nicht nur in politischen Fragen beraten, sondern mit ihrer exzentrischen Art auch die First Lady aus dem Rampenlicht gedrängt, sagt Katherine Jellison, Historikerin an der Ohio State University. Während Ivanka laut Medienberichten derzeit gemeinsam mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern nach einem Zweitwohnsitz in der Hauptstadt sucht, kündigte Melania Trump, die künftige First Lady, an, keinerlei Pläne zu haben, in absehbarer Zeit zu ihrem Mann ins Weiße Haus zu ziehen.

Donald Trump - Großevent zur Amtseinführung Vor dem Weißen Haus wird bereits eine Tribüne für Zuschauer aufgebaut. Es wird eine Million Besucher erwartet, auch Demonstranten sind angekündigt. © Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Ivanka Trump sei "in vielerlei Hinsicht das absolute Gegenteil ihres Vaters", sagt der Trump-Biograf Michael D'Antonio. Wo Donald Trump selbstbezogen und leicht irritierbar sei, sei sie bescheiden und fokussiert. Anders als ihr Vater und die zwei Brüder, die von der New Yorker Elite immer auf skeptischer Distanz gehalten wurden, gehört Ivanka Trump fest zum Club der Reichen und Schönen Manhattans.



Trotz aller Gegensätze hat Donald Trump zu keinem seiner Kinder ein engeres Verhältnis als zu ihr. Gemeinsam moderierten sie über Jahre die Realityshow The Apprentice, an der Seite ihres Vaters steht Ivanka heute als Vizepräsidentin an der Spitze der Trump Organization. "Sie stand ihr Leben lang unter dem Einfluss ihres Vaters", sagt D'Antonio. "Sie teilen einen unbändigen Ehrgeiz."

Im Wahlkampf hatte Donald Trump angekündigt, sich aus dem Geschäft zurückziehen. Er wolle sich künftig auf seine Amtsgeschäfte konzentrieren, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Die Trump Organization wolle er seinen Kindern überlassen. Inzwischen aber sind die Grenzen längst verschwommen. Sowohl Ivanka als auch ihr Ehemann gehören offiziell zum engen Beraterkreis des künftigen Präsidenten. Als Donald Trump nach der Wahl einen Anruf von Nancy Pelosi erhielt, der mächtigsten Demokratin im Repräsentantenhaus, reichte er das Telefon nach wenigen Minuten an Ivanka weiter – sie hatte seiner Ansicht nach zu der Bedeutung von Frauenrechten mehr zu sagen.

Ivanka Trump sucht nach ihrer Rolle

Wo das Geschäft aufhört und die Politik anfängt, ist sechs Wochen vor der Amtsübergabe unklar. Bei einem Treffen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe sorgte die Anwesenheit von Ivanka Trump für Verwunderung, nicht nur, weil Fotos von dem Treffen nur an die Öffentlichkeit gekommen waren, weil der Gast aus Japan sie veröffentlichte. Dass die Tochter mit im Raum war, war auch aus einem anderem Grund heikel: Die Modefirma von Ivanka Trump verhandelt derzeit über Lizenzvereinbarungen mit einem japanischen Einzelhändler. Größter Aktionär der Kette ist ausgerechnet die staatliche Bank of Japan.

Es ist nicht das einzige Beispiel, das zeigt, dass Ivanka Trump noch nach ihrer Rolle sucht. Sie bestätigt dabei immer wieder die Befürchtungen jener, die eine Ära der Vetternwirtschaft sehen. Nach einem Interview mit dem Fernsehsender CBS etwa, in dem sie unter anderem ankündigte, auch nach dem Einzug ihres Vaters ins Weiße Haus "nur eine Tochter" sein zu wollen, wurde sie scharf kritisiert. Ihre Firma hatte einen Armreif im Wert von mehr als 10.000 Dollar beworben, den Ivanka Trump während des Interviews getragen hatte. Die Verantwortung schob das Management anschließend auf einen einfachen Angestellten, der nicht im Namen der Marke gehandelt habe. Für die Historikerin Katherine Jellison greifen solche Erklärungen zu kurz: "Sollte sie als First Daughter mehr tun als Gastgeberin von Events zu sein, dann wird es nicht nur politischen Druck geben, sondern auch rechtliche Schwierigkeiten."

Dass ihre Anwesenheit in Washington zu einer liberaleren Agenda führt, scheint allerdings unwahrscheinlich zu sein. Zwar hatte sich Ivanka schon auf dem Parteitag der Republikaner im Juli für Frauenrechte eingesetzt und mehr Hilfe für Familien bei der Kindererziehung gefordert; auch ein von ihr angeregtes Treffen zwischen Donald Trump und Al Gore zur Klimapolitik hatte den Demokraten Mut gemacht. Doch der Trump-Kenner D'Antonio sieht solche Auftritte als politisches Theater: Ivanka und ihre Brüder hätten in der Vergangenheit jede Menge Gelegenheiten gehabt, den extremen Positionen ihres Vaters zu widersprechen, diese aber bewusst nicht genutzt. Gerade weil sie sich gewählter ausdrücke und keine Emotionen zeige, sei sie gefährlicher als ihr Vater. Ivanka, sagt D'Antonio, sei für Trump der "ideale Deckmantel".