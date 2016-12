Die Teilnehmer der internationalen Syrien-Konferenz in Paris haben eine Feuerpause für Aleppo gefordert. "In Aleppo und anderswo müssen die Kämpfe aufhören", sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault. Die Nothilfe müsse all diejenigen erreichen, die sie brauchten.

Angesichts der Katastrophe in Aleppo beraten Außenminister westlicher Staaten und Länder aus der Region über die Sicherheitslage im Bürgerkriegsland. Ayrault, der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und ihr katarischer Kollege Mohammed al-Thani leiten das Treffen. Auch US-Außenminister John Kerry nimmt teil. Steinmeier sagte, dass das Leid der Menschen in Aleppo unermesslich sei und es deshalb eine moralische und rechtliche Pflicht sei, dieses Leid zu mindern.



In der nordsyrischen Stadt erleiden Rebellen derzeit eine schwere Niederlage, die Lage der Zivilbevölkerung ist dramatisch. US-Außenminister John Kerry hatte die Situation am Freitagabend als "das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg" bezeichnet. Er wolle sich weiter bemühen, um Aleppo vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. Die UN-Vollversammlung forderte eine sofortige Waffenruhe in Syrien.

Immer mehr Zivilisten fliehen daher aus der Stadt. Allerdings ist unklar, wie hoch die Zahl ist. Das russische Militär gab an, am Vormittag hätten 20.000 Menschen die eingerichteten Fluchtkorridore genutzt. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach dagegen nur von mehreren Hundert Zivilisten. Die Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad und seinen Verbündeten haben inzwischen etwa 85 Prozent des von Aufständischen belagerten Ostteils von Aleppo zurückerobert.

Der IS versucht, Palmyra zurückzuerobern

Während in Aleppo in erster Linie syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung aus der Luft gegen Rebellen kämpfen, versucht die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in anderen Teilen Syriens, weitere Gebiete einzunehmen. Seit zwei Tagen läuft beispielsweise eine Offensive des IS in der Nähe der historischen Stadt Palmyra in Zentralsyrien.

Paris - Konferenz zur Lage in Syrien Diplomaten und Außenminister haben über die Lage in Syrien, besonders in Aleppo, diskutiert. Die Teilnehmer hätten Syrien nicht aufgegeben, sagte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier und forderte die Aufklärung von Kriegsverbrechen. © Foto: AP Photo

Um syrische Rebellen im Kampf gegen den IS zu unterstützen, schicken die USA etwa 200 zusätzliche Soldaten ins Land. Spezialkräfte, Militärberater und Sprengstoffexperten sollen die Rebellen ausbilden, sagte US-Verteidigungsminister Ashton Carter bei einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. Die Rebellen sollen mit amerikanischer Unterstützung die vom IS kontrollierte Stadt Rakka zurückerobern. Die Truppen seien nur noch 15 Kilometer von der Stadt entfernt, sagte Carter.



Die amerikanischen Soldaten kämen zu den 300 US-Spezialkräften hinzu, die bereits in Syrien stationiert seien. Die Entscheidung sei "ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Partner in die Lage zu versetzen, dem IS eine bleibende Niederlage zuzufügen".



Auf derselben Konferenz warb die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dafür, mit mehr als nur militärischen Mitteln gegen den IS vorzugehen. Es müsse daneben auch eine ideologische und eine soziale Komponente geben. Die Terrororganisation finde ihre Anhänger vor allem unter denjenigen, die sich sozial ausgegrenzt fühlten, sagte von der Leyen. Um das zu ändern, müssten Bildungschancen verbessert werden.