Bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien sind fünf Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Das teilte ein Sprecher der Flugsicherheitsbehörde mit. Bei der Maschine handelte es sich um ein Flugzeug der kolumbianischen Fluggesellschaft Aerosucre.

Das Frachtflugzeug vom Typ Boeing 727 flog von Puerto Carreñoin in die Hauptstadt Bogotá. Es stürzte kurz nach dem Start vom Flughafen Germán Olano ab. Das Unglück ereignete sich im Verwaltungsgebiet Vichada im Osten des Landes an der Grenze zu Venezuela.



Der Techniker überlebte den Flugzeugabsturz und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aktuell suchen die Ermittler der Luftfahrtbehörde nach der Absturzursache.

Bereits Ende November stürzte ein Flugzeug in Kolumbien ab, es handelte sich um eine LaMia-Chartermaschine vom Typ British Aerospace 146. An Bord war fast die gesamte Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense. Sie war in den Bergen im Nordwesten Kolumbiens verunglückt. 71 Menschen starben. Dem Flugzeug war der Treibstoff ausgegangen.