Im September 2016 hat Litauen den 25. Jahrestag seiner Anerkennung gefeiert. Nach den meisten Staaten der Weltgemeinschaft erkannte am 6. September 1991, wenige Monate vor der formellen Auflösung des einst so mächtigen Sowjetimperiums im Dezember 1991, auch die UdSSR die staatliche Souveränität Litauens an.

Damit war der Kampf für die Wiederherstellung unserer Eigenstaatlichkeit zu Ende. Am 17. September 1991 wurde vor dem UN-Gebäude die dreifarbige litauische Flagge gehisst. Die Republik Litauen war jetzt Mitglied der Vereinten Nationen und betrat die weltpolitische Bühne.

Die Geschichte ließ uns Gerechtigkeit widerfahren. Wir konnten endlich aufatmen, wir hatten die Chance, das albtraumhafte sowjetische Erbe abzuschütteln.

Eduardas Borisovas ist seit 2015 Abteilungsleiter für Lateinamerika, Afrika, Asien und den Pazifischen Raum im Außenministerium von Litauen. Zuvor war er sechs Jahre lang stellvertretender Generaldirektor des Ostseerates in Stockholm. Seit der Unabhängigkeit Litauens 1990 war er Mitglied des Diplomatischen Corps Litauens. © privat

In den dunklen Stunden des 11. März 1990 hatte das litauische Parlament die Erklärung über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des litauischen Staates verabschiedet. Die alte Verfassung von 1938 wurde in Kraft gesetzt, um die staatsrechtliche Kontinuität Litauens mit der litauischen Republik vor dem Krieg zu unterstreichen; anschließend wurde sie suspendiert und durch eine neue, provisorische Verfassung ersetzt. Litauen war 1940 und erneut 1944 von der Sowjetunion besetzt und annektiert worden. Mit der neuen Verfassung wurden alle rechtlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Besatzungsmacht null und nichtig.

Der wiederhergestellte unabhängige Staat Litauen hielt sich anschließend aus dem Machtgerangel zwischen den anderen ehemaligen Teilstaaten der Sowjetunion heraus. Die litauische Diplomatie, die sich jetzt in juristischem Neuland zu bewähren hatte, drängte beherzt auf bilaterale Vereinbarungen und die Teilhabe an multilateralen Abkommen. Es war eine schwierige Zeit, aber wir konnten froh sein, dass unsere internationalen Verpflichtungen unbelastet waren von Rechtsdokumenten, die unsere einstigen Besatzer unterzeichnet hatten.

Die Lasten des Erbes

Doch in verschiedener Hinsicht sah die Zukunft Litauens im Jahr 1991 ziemlich düster aus. Die ehemals sowjetische und nunmehr russische Armee befand sich nach wie vor auf litauischem Territorium, und es war dringend geboten, die Bedingungen zu ihrem baldmöglichen Abzug auszuhandeln. Die Ereignisse von 1993, als der russische Präsident Boris Jelzin die Oberhand über das widerspenstige Parlament seines Landes gewann, verdeutlichten, dass die Situation in Russland nach wie vor unvorhersehbar war. Durch bilaterale Verhandlungen und Druck bei der Kommission über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE, heute OSZE) erzielten die litauischen Verhandlungsführer mit der Besatzungsmacht eine Vereinbarung über den Truppenabzug noch im selben Jahr. Die Sowjetarmee, die ein halbes Jahrhundert lang in Litauen gewesen war und die Unabhängigkeit des Landes unmittelbar bedrohte, zog endlich ab.

Gleichzeitig wurde es nötig, eine nationale Verteidigung aufzubauen, die es damals so gut wie nicht gab. Es stand außer Frage, dass keine litauische Armee, wie groß auch immer, imstande sein würde, die Sicherheit des Landes aus eigener Kraft zu gewährleisten. Daher waren unsere diplomatischen und sicherheitspolitischen Anstrengungen in den nachfolgenden Jahren auf die Mitgliedschaft in wichtigen Sicherheitsbündnissen wie der Nato gerichtet. Der erste Schritt war im Januar 1994 der Antrag auf Nato-Mitgliedschaft. Zu diesem Zeitpunkt schien es kaum vorstellbar, dass es noch zehn Jahre dauern würde, bis Litauen 2004 aufgenommen wurde. Im selben Jahr trat Litauen auch der Europäischen Union bei. Die Zeiten, in denen es ein Spielball globaler geopolitischer Machtinteressen gewesen war, schienen ein für alle Mal vorüber.

Die Perestroika, die Mitte der achtziger Jahre unter Michail Gorbatschow, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU und letzten Präsidenten der Sowjetunion, begann, hatte das System der Planwirtschaft in seinen Grundfesten erschüttert. Der Geist des Unternehmertums hebelte alle sowjetischen Restriktionen aus, und überall in Litauen entstanden kleine Privatbetriebe. Die Produktivität eines Großteils des litauischen Industriesektors wurde jedoch durch die Großbetriebe aus der Sowjetzeit behindert. Sie stellten Ersatz- oder Bauteile für Produkte her, die Tausende Kilometer entfernt zusammengebaut werden sollten, sodass die ehemaligen Sowjetrepubliken vom Binnenmarkt der UdSSR abhängig waren. Das planwirtschaftliche Modell zerbrach 1991, als die Sowjetunion nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich zerfiel. Litauen stand vor den Trümmern eines Marktes mit vielen kleinen, dysfunktionalen und insolventen Wirtschaften. Hinzu kam, dass das Land immer noch unter der Wirtschaftsblockade litt, die im April 1990 von der Sowjetunion verhängt worden war, um das litauische Volk für seine Unabhängigkeitserklärung zu bestrafen und zu zwingen, seine Politik der Loslösung zu revidieren.

Und jetzt?

Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat Litauen seine Wirtschaft restrukturiert und an die Erfordernisse des freien Marktes angepasst, sodass sie wettbewerbsfähig und auf den Export ausgerichtet ist. Die Privatisierung erreichte beispiellose Ausmaße und die alten, obsolet gewordenen Großbetriebe der Sowjetzeit wurden stillgelegt. Heute verfügt Litauen über das schnellste öffentliche WLAN-Netz weltweit und zählt zu den wichtigsten Exporteuren von Industrielasern.

Die litauische Landwirtschaft, der Stolz der Republik Litauen vor dem Krieg, war durch die Verstaatlichung der 1950er Jahre vollständig zerstört und dem sowjetischen Experiment der Kollektivierung der Landwirtschaft unterworfen worden. Auch hier waren grundlegende Reformen notwendig. Es stellte sich auch die Frage der Restitutionen – der Wiederherstellung der Rechte von früheren Besitzern und deren Nachkommen, denen das Sowjetsystem schweren Schaden zugefügt hatte. Die Agrarreformen machten rasche Fortschritte; litauische Fleisch-, Fisch- und Milcherzeugnisse sind heute nicht nur auf dem europäischen Markt gefragt, sondern finden weltweit Abnehmer. Heute erinnern nur noch die riesigen leer stehenden landwirtschaftlichen Gebäude an die alte Ineffizienz, der litauische Agrarsektor boomt.