Frankreich - Premier Valls will Präsidentschaftskandidat der Sozialisten werden Frankreichs Premierminister Manuel Valls will bei der Präsidentschaftswahl 2017 kandidieren und tritt deswegen als Regierungschef zurück. © Foto: Christian Hartmann/Reuters

Manuel Valls liebt es, seine französischen Genossen zu verschrecken. Als Sozialist wollte er schon einmal die Partei umbenennen und die

Arbeitszeit erhöhen. Aber nun muss er um diejenigen buhlen, die er einst als rückständig bezeichnete: sozialistische Parteianhänger, die

augenblicklich enttäuscht sind von der fünfjährigen Regierungszeit. Valls braucht ihre Stimmen, um als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen im Mai ins Rennen zu gehen. Präsident François Hollande hatte erst vor fünf Tagen seinen Rückzug erklärt.



"Ich möchte Frankreich wieder Gehör verschaffen in einer Welt, die sich durch Terrorismus, Klimawandel und Rechtsextreme stark verwandelt hat", verkündete Valls am Montagabend in seiner Heimatstadt Evry, umringt von Anhängern und seiner Frau Anne Gravoin, einer bekannten Geigenspielerin. "Ich bin der Kandidat für ein unabhängiges Frankreich, das seine Werte gegen ein Russland unter Putin, ein Amerika unter Trump und eine Türkei unter Erdoğan verteidigt."



Seine Erfahrung als Regierungschef möchte er nun gegen seine bislang stärksten Widersacher in der eigenen Partei ausspielen, Benoît Hamon und Arnaud Montebourg. Sie haben jeweils ein radikales Programm vorgelegt, fordern eine Abkehr vom Dogma des Wachstums, eine 32 -Stunden-Woche und ein Grundgehalt für alle Bürgerinnen und Bürger. Diesen Forderungen stand Valls bislang so ablehnend gegenüber wie der Seeheimer Kreis der SPD den Linken: Valls ist ein Reformer, der marktliberale Projekte wie ein aufgeweichtes Arbeitsschutzgesetz und Steuerreduktionen für Unternehmen nicht einmal abstimmen ließ, sondern am Parlament vorbei durchboxte.

Valls ähnelt mit seinen Alleingängen Matteo Renzi

Früh forderte er, die 35-Stunden-Woche, das Aushängeschild der französischen Linken, aufzuweichen. Ein anderes Mal sagte er vor dem Arbeitgeberverband, eigentlich ein Lieblingsgegner der Sozialisten: "Moi, j'aime les entreprises" – "Ich liebe Unternehmen". Und wurde dafür mit Standing Ovations der Firmenchefs bedacht. Der erfahrene Sozialist musste wissen, dass diese pathetischen Worte in seiner Partei strittig sind. Er sagte sie trotzdem. Seine inszenierten Tabubrüche haben ihm stets geholfen, bekannt zu bleiben. Seine Worte spricht er langsam und stakkatohaft, sein Gesicht zeigt selten Regungen. Manchmal scheint es, als beobachte er sich selbst bei seinen Auftritten. Das Kontrollierte verleiht ihm etwas Roboterhaftes.

Mit seinen Alleingängen ähnelt er Matteo Renzi, dem soeben gescheiterten Regierungschef Italiens. Die beiden nahezu gleichaltrigen Mittfünfziger, sich in den akkurat kurzen schwarzen Haaren und der scharfen Rhetorik ähneln, besiegelten 2014 nach einem gemeinsamen Teller Tortellini eine ideologische Freundschaft der sozialliberalen Reformer. Nun musste Renzi zurücktreten und auch Valls muss noch erklären, in was für eine Gesellschaft seine Reformen führen sollen.