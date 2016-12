Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella ist derzeit ein gefragter Mann. Der 75-jährige Sizilianer kann über die Ernennung und Entlassung von Ministerpräsidenten und über die Ausrufung von Neuwahlen entscheiden. Mattarella, so ist in den italienischen Medien zu lesen, sei sich seiner hohen Verantwortung in diesen unsicheren Tagen bewusst: Was sonst eher eine Formalie ist, kann dieses Mal über Wohl und Wehe Italiens entscheiden.

Seit der italienische Premier Matteo Renzi mit seinen Plänen für politische Reformen scheiterte, gibt es ein politisches Vakuum im Land, das dem kriselnden Italien noch gefährlich werden könnte. Wie geht es also weiter?

Am Mittwochabend ist Renzi erst einmal offiziell zurückgetreten. Stunden vorher war der Haushalt für 2017 im Parlament verabschiedet worden – eine Bedingung, die der Staatspräsident dem scheidenden Regierungschef auferlegt hatte, um wenigstens eine halbwegs stabile Finanzplanung für das kommende Jahr zu gewährleisten.

Jetzt beginnen die Verhandlungen der Parteien mit Mattarella über eine Übergangsregierung. Die große Frage ist, wie lange diese im Amt sein soll. Es existieren viele Szenarien in Rom. Am wahrscheinlichsten ist, dass Italien noch im kommenden Jahr ein neues Parlament wählt – also nicht erst 2018, wie bisher vorgesehen.

Italien hat im Moment kein Wahlrecht

2017 würde so zum entscheidenden Wahljahr, nicht nur für Italien, sondern auch für Europa werden: In den Niederlanden, Frankreich und eben dem kriselnden Italien könnten Populisten und EU-Skeptiker triumphieren – mit möglicherweise dramatischen Folgen für die Union.

In Italien fordern die europakritische Protestpartei Cinque Stelle und die rechtspopulistische Lega Nord schon seit Sonntag inbrünstig sofortige Neuwahlen. Vor allem Cinque Stelle, zu Deutsch Fünf-Sterne-Bewegung, rechnet sich durch Renzis Scheitern und die allgemeine Wut mancher Italiener auf die etablierte Politik große Chancen aus. Sie liegt in den derzeitigen Umfragen bei 30 Prozent. Schon warnen Römer Finanzexperten in düstersten Szenarien vor einem Sieg der Protestpartei.



Was viele besonnene Italiener beruhigt: "Sofort" kann eine Neuwahl in Italien gar nicht stattfinden, weil die Wähler mit der Verfassungsreform am Sonntag auch Pläne für ein neues Wahlrecht abgelehnt haben. Andere Neuerungen im komplizierten italienischen Wahlsystem sind zwar bereits beschlossen, könnten aber vielleicht bald vom Verfassungsgericht verworfen werden. Dieses Urteil muss noch abgewartet werden, es soll Ende Januar fallen.

Selbst wenn danach schnell klar ist, welches Wahlrecht angewandt werden kann, könnte die Neuwahl wohl nicht mehr im Februar stattfinden, wie ursprünglich überlegt worden war. Inzwischen ist in Rom von März oder sogar vom Herbst 2017 die Rede. Der Chef der Lega Nord, Matteo Salvini, nannte die Verzögerung einen "Wahnsinn" – auch wenn er im gleichen Atemzug zugab, dass man von den Verfassungsrichtern wohl nicht erwarten könne, eine solche weitreichende Entscheidung in den Weihnachtsferien zu treffen.

In Renzis sozialdemokratischer Regierungspartei PD überwiegt offenbar ebenfalls die Ansicht, dass eine baldige Neuwahl notwendig ist. Je länger eine schwache Übergangsregierung im Amt ist, desto mehr würde dies die Protestparteien stärken, heißt es.