Bei der Parlamentswahl in Mazedonien haben die Konservativen keine eigene Mehrheit erzielt und müssen wohl mit ihrem bisherigen Juniorpartner eine Regierung bilden. Die Wahlkommission teilte am Montag die offiziellen Ergebnisse mit. Demnach erreichte die konservative VMRO-DPMNE rund 38 Prozent oder 51 von 120 Sitzen. Die Sozialdemokraten kamen auf 36,7 Prozent (49 Sitze). Gemeinsam mit der albanischen Demokratische Union für Integration (7,3 Prozent, 10 Sitze) könnten die Konservativen eine parlamentarische Mehrheit sicherstellen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berichtete, die Wahl sei gut verwaltet worden. Die Atmosphäre sei aber von öffentlichem Misstrauen in Institutionen und in das politische Establishment geprägt gewesen. 67 Prozent der 1,8 Millionen Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben; das ist eine der höchsten Quoten der vergangenen Wahlen.

Der bisherige Ministerpräsident Nikola Gruevski von der VMRO sowie sein Hauptrivale, Zoran Zaev von den Sozialdemokraten, hatten am Sonntag nach der Wahl ihren Sieg erklärt.

Das Land steckt in einer politischen Krise. Unter anderem wirft die Opposition der Regierung vor, in einer illegalen Aktion 20.000 Personen abgehört zu haben. Gruevski war von seinem Amt zurückgetreten, als bekannt wurde, dass er Millionen veruntreut, die Justiz manipuliert und seine Gegner brutal unter Druck gesetzt haben soll.