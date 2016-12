Das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara geht nach Einschätzung der Behörden nicht nur auf das Konto eines Einzeltäters. Es sei gut und professionell geplant gewesen, sagte ein ranghoher türkischer Beamter. Informationen zu möglichen Hintermännern oder dem Motiv des Täters gab es nicht. Russische Experten waren am Morgen in Ankara eingetroffen, um bei der Aufklärung zu helfen. Die Leiche von Andrej Karlow wurde nach einer Zeremonie am Flughafen nach Moskau überführt.

Der 62-jährige russische Diplomat war am Montagnachmittag während einer Rede in einer Kunstgalerie der türkischen Hauptstadt erschossen worden. Der Täter, ein 22-jähriger türkischer Polizist, wurde nach dem Attentat und einem 15-minütigen Schusswechsel mit der Polizei in dem Ausstellungsgebäude erschossen.

Der Angreifer hatte während seiner Tat "Allahu Akbar" gerufen und auf die Lage im syrischen Aleppo mit Sprüchen wie "Vergesst Aleppo nicht, vergesst Syrien nicht" aufmerksam gemacht. In der Türkei waren in den vergangenen Tagen die Proteste gegen Russlands Rolle in Aleppo und seinem Anteil an den Zerstörungen der Stadt immer größer geworden. Die Türkei und Russland unterstützten im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten, arbeiteten aber auch zusammen. Der Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo etwa hatte erst nach einer von beiden Ländern vermittelten Waffenruhe beginnen können.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan bewerteten das Attentat als Provokation, wie der türkische Staatschef nach einem Telefonat sagte. Die beiden Länder wollen sich dadurch nicht entzweien lassen. Sie hätten der Welt gezeigt, was sie mit Zusammenarbeit erreichen können, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. "Wir müssen herausfinden, was oder wer hinter diesem verräterischen, niederträchtigen Anschlag steckt. Und das werden wir gemeinsam schaffen", sagte der türkische Außenminister.



Türkei und Russland normalisieren Beziehungen

Erst vor Kurzem hatten die beiden Länder begonnen, ihre Beziehungen nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs durch die Türkei im syrischen Grenzgebiet 2015 wieder zu normalisieren. Russland wird zur Untersuchung des Attentats 18 eigene Ermittler in die Türkei schicken.

Der Attentäter von Ankara, den die türkischen Behörden inzwischen als Mevlüt Mert Altintas identifizierten, war bei seiner Tat in Anzug und Krawatte gekleidet. Er habe am 14. Dezember ein Hotel in der Nähe der Galerie gebucht und sei dort am Montag eingetroffen. Das Zimmer wurde mittlerweile versiegelt. Dies sei höchstwahrscheinlich nicht die Tat eines Einzelnen, wie ein ranghoher Beamter sagte.

Die Behörden nahmen zunächst vier Familienmitglieder des Attentäters fest. Am Dienstag erfolgten nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu drei weitere Festnahmen. Unter den sieben Menschen in Polizeigewahrsam sind neben seinen Eltern und seiner Schwester drei weitere Verwandte sowie der Mitbewohner des Mannes in Ankara. Einer der Festgenommenen soll an einer Gülen-Schule gearbeitet haben. Die türkische Regierung macht die Bewegung für den Putschversuch verantwortlich.