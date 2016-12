"Rettet die verbliebenen Zivilisten in Ost-Aleppo", twitterte der Journalist Zouhir al Shimale, der auch für ZEIT ONLINE aus der Stadt berichtet, gestern Abend. Tausende Kinder und Frauen warteten auf ihre Evakuierung aus den Ruinen des umkämpften Stadtteils. Die Temperaturen lägen bei Minus 6 Grad Celsius, berichtete al Shimale. Viele der Evakuierten seien von syrischen Truppen ausgeraubt und wieder zurückgeschickt worden. Er habe gesehen, wie vier Menschen erschossen worden seien.



Niemand weiß derzeit, wie lange sich der Abzug noch hinziehen wird. Die syrische Führung hatte die Transportfahrten am Freitag gestoppt, nachdem es zu Gefechten gekommen war. Die Führung in Damaskus und die Opposition werfen sich gegenseitig einen Bruch der Abmachung vor. Beide Seiten kündigten nun an, dass es eine neue Vereinbarung zur Evakuierung Ost-Aleppos gebe. Ob oder ab wann die tatsächlich umgesetzt wird, ist allerdings umklar.



Save the rest of the civilian of east #Aleppo

we still trapped here with thousands of children and women need to leave urgently asap.!! — Zouhir_AlShimale (@ZouhirAlShimale) 16. Dezember 2016

Für die Menschen in der verwüsteten Stadt ist die humanitäre Situation katastrophal. "Es befinden sich noch viele Menschen im Osten der Stadt", sagte der Leiter des Deutschen Roten Kreuzes, Christof Johnen, am Samstag im Deutschlandfunk. "Es fehlt wirklich an allem." Die Menschen, die bereits aus der Stadt herausgebracht worden seien, befänden sich teilweise in einem schlimmen Gesundheitszustand.



Das humanitäre Völkerrecht außer Kraft gesetzt

In West-Aleppo seien viele Flüchtlinge in den ehemaligen Lagerhallen einer alten Baumwollfabrik untergebracht worden, berichtete Johnen. "Da leben jetzt die Menschen. Das sind Betonböden oder gestampfte Lehmböden." Es sei kalt, die hygienische oder sanitäre Situation sei furchtbar. Er betonte, dass die Staaten darauf drängen müssten, dass das humanitäre Völkerrecht wieder Geltung erlange.

Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte am Freitag in New York bei seiner letzten Pressekonferenz, dass der Name der umkämpften Stadt inzwischen zu einem Synonym für die Hölle geworden sei. "Das Blutbad in Syrien bleibt ein klaffendes Loch im globalen Gewissen."

US-Präsident Barack Obama prangerte das Vorgehen des Assad-Regimes und Russlands in Syrien mit scharfen Worten an. Das Blut der Syrer klebe an ihren Händen, sagte Obama am Freitag auf einer Pressekonferenz in Washington.



Vorgehen des russischen Militärs "inakzeptabel"

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, bezeichnete das Vorgehen des russischen Militärs in Aleppo als inakzeptabel. Nouripour sagte auf NDR Info, Russland sei zweifelsfrei mitschuldig am Tod Tausender Zivilisten. "Es sind Phosphorbomben gefallen, es sind Bunkerbrecher gefallen auf Großgebäude. Und das alles mit der Aussage, dass man Terroristen bekämpfen würde."

Russland hatte als enger Verbündeter der Führung in Damaskus zusammen mit der syrischen Armee Mitte November eine Großoffensive auf die Rebellengebiete in Ost-Aleppo gestartet. Die Stadt war die vergangenen Jahre heftig umkämpft und zwischen dem Regime im Westen und den Aufständischen im Osten geteilt. Vor der Operation hielten sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen 250.000 bis 300.000 Menschen in den Rebellengebieten im Osten auf.

"Wir wissen von den Vereinten Nationen, dass vielleicht 6.000 Milizen darunter waren", sagte Nouripour. "Und davon waren vielleicht 1.000 Dschihadisten. Das rechtfertigt ganz sicher nicht, dass man die Stadt so in Schutt und Asche gelegt hat und dass so viele Kinder und Zivilisten ums Leben gekommen sind", sagte der Grünen-Politiker.

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte derweil eine neue Friedensinitiative an: Er und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan würden derzeit Gespräche zwischen Damaskus und der syrischen Opposition, die in Kasachstan stattfinden sollten.



Tausende Türken demonstrieren für Hilfslieferungen

An der türkischen Grenze zu Syrien haben mehrere tausend Menschen für sofortige Hilfslieferungen nach Aleppo demonstriert. Im Grenzort Cilvegözü forderten sie ein Ende der Luftangriffe auf Aleppo und Hilfstransporte für die dort eingeschlossenen Menschen. "Russland, Mörder, raus aus Syrien", riefen die Demonstranten.

Die Demonstration war von der türkischen islamischen Hilfsorganisation IHH organisiert worden, die bei den Hilfslieferungen für Aleppo eine wichtige Rolle spielt. Cilvegözü liegt dem syrischen Grenzdorf Bab al-Hawa gegenüber. Über den Grenzübergang waren im Zuge der Evakuierung der letzten Rebellengebiete im Osten Aleppos zuletzt auch einige Schwerverletzte in die Türkei gebracht worden. Der türkische Rote Halbmond bereitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, in der Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei 10.000 Zelte zur Unterbringung der Flüchtlinge zu errichten.