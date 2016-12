Shinzo Abe will als erster japanischer Ministerpräsident der Toten von Pearl Harbor gedenken. Der Besuch des US-Hafens auf Hawaii werde noch in diesem Monat stattfinden, kündigte Abe an.

Die Geste folgt auf einen Besuch von Barack Obama, der im Mai als erster amtierender US-Präsident Hiroshima besucht hatte. Die beiden wollen damit nach Ansicht von Beobachtern zeigen, dass die japanisch-amerikanische Wiederaussöhnung in der Nachkriegszeit erfolgreich war. Beide Staaten sind heute enge Sicherheitspartner.



Japan hatte den US-Hafen auf Hawaii am 7. Dezember 1941 ohne Kriegserklärung angegriffen. Dabei waren mehr als 2.400 Amerikaner getötet worden. Der Angriff hatte zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg geführt.



Abe war als erster Regierungschef vom gewählten US-Präsidenten Trump empfangen worden. Das Gespräch sei "sehr offen und in einer sehr warmen Atmosphäre" geführt worden, hatte Abe hinterher gesagt. Er sei überzeugt, dass Trump "eine Führungspersönlichkeit ist, zu der ich großes Vertrauen haben kann".