Auf den Philippinen sind in den vergangenen fünf Monaten mehr als 2.000 Menschen bei Polizeioperationen gegen mutmaßliche Drogenhändler und Abhängige getötet worden. Dies geht aus veröffentlichten Polizeistatistiken hervor. Demnach wurden knapp 41.000 mutmaßliche Drogenhändler und -nutzer festgenommen, mehr als 908.000 meldeten sich freiwillig bei der Polizei.

Die Behörden ermittelten bei fast 4.000 Tötungen im Zeitraum vom 1. Juli bis 12. Dezember mögliche Verbindungen zum Drogenkrieg. Oftmals wurden gefesselte Leichen in Straßen oder Hinterhöfen gefunden, viele mit Schildern mit der Aufschrift: "Ich bin ein Drogenhändler. Sei nicht wie ich." Daher ist inzwischen von einer "Pappschild-Justiz" die Rede. Menschenrechtsaktivisten gehen davon aus, dass die Opfer von Bürgerwehren, Auftragsmördern oder auf eigene Faust handelnden Sicherheitskräften getötet wurden.



Seit seinem Amtsantritt Anfang Juli führt Präsident Rodrigo Duterte einen ebenso erbitterten wie umstrittenen Krieg gegen Drogenkriminelle in seinem Land. Kürzlich hatte er sich damit gebrüstet, in seiner Zeit als Bürgermeister von Davao eigenhändig mutmaßliche Kriminelle getötet zu haben. "Da habe ich das persönlich gemacht", sagte er bei einer Rede vor Geschäftsleuten am Montagabend. "Nur um den Jungs von der Polizei zu zeigen: 'Wenn ich das tun kann, warum nicht auch Ihr?'" Er sei auf einem Motorrad durch die südphilippinische Stadt patrouilliert und habe regelrecht "nach Ärger gesucht". "Ich habe wirklich die Konfrontation gesucht, so dass ich töten konnte", fügte der Präsident hinzu.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen und Politikern wie US-Präsident Barack Obama an seinem Vorgehen wies Duterte zurück. Wenn diese hofften, dass er seinen Feldzug gegen die Kriminalität beende, täuschten sie sich: "Tut mir leid, ich habe nicht vor, das zu tun", sagte Duterte in der Rede im Präsidentenpapalst in Manila.

Erst Ende September sorgte Duterte für Empörung, indem er sich selbst mit Adolf Hitler verglich und seinen Kampf gegen Drogenabhängige mit der Judenvernichtung in der NS-Zeit.