In Warschau haben am Samstagabend wieder rund 2.000 Menschen gegen die polnische Regierung und eine von ihr vorgeschlagenen Änderung des Mediengesetzes demonstriert. Bereits am Vortag war es in Warschau zu spontanen Protesten gekommen, bei denen Demonstranten das Parlament blockierten. Die Demonstrationen richten sich gegen den Plan der Regierung, Journalisten den Zugang zu Abgeordneten ab dem 1. Januar zu beschränken.



In Warschau schwenkten Demonstranten polnische und Europa-Fahnen, hielten Ausgaben der Verfassung in die Höhe und appellierten an Staatspräsident Andrzej Duda, die verfassungsmäßige Ordnung vor Schritten der Regierung zu schützen, die sie als antidemokratisch betrachten.

Regierung beschuldigt Opposition

Ministerpräsidentin Beata Szydło rief ihr Land zu Ruhe auf. Sie warf den Oppositionsparteien vor, den Interessen des Landes zu schaden. Sie seien frustriert und hilflos, weil sie nicht mehr an der Macht seien und schlügen jetzt Lärm, so Szydło. Innenminister Blaszczak warf der Opposition sogar vor, sie wolle die Macht an sich reißen. "Meiner Einschätzung nach waren die Ereignisse gestern der illegale Versuch, sich die Macht zu verschaffen", sagte Blaszczak nach der Blockade des Parlaments dem Sender RMF FM. Der Vorsitzende der regierenden Partei "Recht und Gerechtigkeit", Jarosław Kaczyński, verurteilte die Demonstration als Rowdytum und drohte den Protestierenden mit Konsequenzen. "Wir werden nicht gestatten, terrorisiert zu werden", sagte er.

EU-Ratspräsident und früherer polnischer Ministerpräsident Donald Tusk forderte die polnische Regierung unterdessen zu Respekt für demokratische Rechte und die Verfassung auf. "Nach den Ereignissen von gestern Abend erwarte ich von denen, die die wahre Macht in unserem Land ausüben, Respekt für die Bevölkerung und die verfassungsrechtlichen Prinzipien und Werte", sagte Tusk bei einer Rede in Breslau. Er dankte den regierungskritischen Demonstranten, die sich "für europäische Standards der Demokratie" in Polen einsetzten.

