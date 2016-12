Der amtierende französische Premierminister Manuel Valls möchte bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2016 antreten. Das teilte der 54-jährige Sozialist an diesem Montagabend mit. Zugleich kündigte er seinen Rücktritt aus der Regierung an. "In vollem Einverständnis mit dem Präsidenten der Republik werde ich mein Amt ab morgen niederlegen", sagte Manuell Valls. Staatschef François Hollande hatte am vergangenen Donnerstag gesagt, er werde bei der Präsidentschaftswahl nicht zur Wiederwahl antreten.



Je suis candidat à la présidence de la République. MV — Manuel Valls (@manuelvalls) 5. Dezember 2016

Präsident Hollande hatte Valls 2012 zunächst zum Innenminister gemacht, zwei Jahre später rückte er als Premierminister an die Spitze der Regierung. Wer den Job von Valls als Premierminister übernimmt, ist bislang noch unklar. Als mögliche Kandidaten könnten unter anderem Innenminister Bernard Cazeneuve, Wirtschafts- und Finanzminister Michel Sapin oder Regierungssprecher Stéphane Le Foll in Frage kommen. Sie gelten als Vertraute von Präsident Hollande.



Die französischen Sozialisten und mehrere kleine Parteien wollen ihren gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten bei einer Vorwahl im Januar bestimmen.



Valls gilt als Hardliner bei den Themen Sicherheitspolitik und Einwanderung und ist laut Umfragen beliebter als sein derzeitiger Chef Hollande. Er vertritt eine eher wirtschaftsfreundliche Linie und ist deshalb beim linken Flügel der Sozialistischen Partei nicht beliebt.



Sieben weitere Politiker haben bereits ihre Kandidatur für die Vorwahl angekündigt. Darunter auch der Ex-Minister Arnaud Montebourg. Die Franzosen wählen den künftigen Präsidenten in voraussichtlich zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai.

Für die Konservative Partei tritt François Fillon als Kandidat an und für den Front National die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Sie gelten in Umfragen bislang als Favoriten.